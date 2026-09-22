Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд признал законным приговор Сергею Удальцову по делу об оправдании терроризма

Апелляционный военный суд утвердил приговор координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, сообщил «Ъ» адвокат Дмитрий Аграновский. В декабре 2-ой Западный окружной военный суд назначил Удальцову шесть лет колонии.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Поводом для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале Сергея Удальцова, на сайте «Левого фронта» и в издании «Свободная пресса» в 2023 году в поддержку участников марксистского кружка из Уфы.

В декабре 2025 года участников кружка приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет. Их признали виновными в создании террористического сообщества и участие в нем, а также в подготовке насильственного захвата власти.

Ефим Брянцев

Составлено ИИ-Ассистентъ

В обвинительной конструкции публикации Сергея Удальцова получили уголовную оценку не из-за прямых призывов к терроризму, а потому, что в них, по версии представленной суду экспертизы ФСБ, не было осуждения действий уфимских марксистов. Отсутствие такого осуждения эксперты связали с фактическим оправданием предполагаемых действий фигурантов кружка, чье дело стало предметом публикаций.

Эта трактовка оспаривалась экспертными заключениями, приобщенными к делу: экспертизы Следственного комитета и Минюста не нашли призывов к терроризму, а специалист Московского исследовательского центра не выявил признаков его оправдания и назвал тексты оценочными. После утверждения приговора именно такая спорная граница — между оценкой судебного дела и оправданием действий его фигурантов — стала основанием уголовной ответственности за публикации.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд