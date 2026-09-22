Суд признал законным приговор Сергею Удальцову по делу об оправдании терроризма

Апелляционный военный суд утвердил приговор координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, сообщил «Ъ» адвокат Дмитрий Аграновский. В декабре 2-ой Западный окружной военный суд назначил Удальцову шесть лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Поводом для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале Сергея Удальцова, на сайте «Левого фронта» и в издании «Свободная пресса» в 2023 году в поддержку участников марксистского кружка из Уфы.

В декабре 2025 года участников кружка приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет. Их признали виновными в создании террористического сообщества и участие в нем, а также в подготовке насильственного захвата власти.

Ефим Брянцев