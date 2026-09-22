Суд признал законным приговор Сергею Удальцову по делу об оправдании терроризма
Апелляционный военный суд утвердил приговор координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, сообщил «Ъ» адвокат Дмитрий Аграновский. В декабре 2-ой Западный окружной военный суд назначил Удальцову шесть лет колонии.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Поводом для уголовного преследования стали посты в Telegram-канале Сергея Удальцова, на сайте «Левого фронта» и в издании «Свободная пресса» в 2023 году в поддержку участников марксистского кружка из Уфы.
В декабре 2025 года участников кружка приговорили к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет. Их признали виновными в создании террористического сообщества и участие в нем, а также в подготовке насильственного захвата власти.
В обвинительной конструкции публикации Сергея Удальцова получили уголовную оценку не из-за прямых призывов к терроризму, а потому, что в них, по версии представленной суду экспертизы ФСБ, не было осуждения действий уфимских марксистов. Отсутствие такого осуждения эксперты связали с фактическим оправданием предполагаемых действий фигурантов кружка, чье дело стало предметом публикаций.
Эта трактовка оспаривалась экспертными заключениями, приобщенными к делу: экспертизы Следственного комитета и Минюста не нашли призывов к терроризму, а специалист Московского исследовательского центра не выявил признаков его оправдания и назвал тексты оценочными. После утверждения приговора именно такая спорная граница — между оценкой судебного дела и оправданием действий его фигурантов — стала основанием уголовной ответственности за публикации.