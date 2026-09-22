Венгерская MOL завершила ремонт на поврежденном пожаром НПЗ

Венгерская нефтегазовая компания MOL завершила ремонтные работы на установке AV3 перегонки сырой нефти на НПЗ в Сазхаломбатте. Производство планируют возобновить в октябре. Объект получил повреждения из-за пожара осенью 2025 года.

«Дунайский нефтеперерабатывающий завод станет сильнее и гибче, что даст MOL больше возможностей для удовлетворения спроса в стране и регионе»,— сказал старший вице-президент MOL Кристиан Пулай (цитата по пресс-релизу компании). Сейчас компания начала демонтировать строительное оборудование и готовиться к возобновлению работы завода.

Восстановление объекта обошлось MOL в 18 млрд венгерских форинтов (порядка €45 млн). За год специалисты компании демонтировали и заново собрали поврежденную железобетонную конструкцию, восстановили оборудование, системы управления и электроснабжения. Они установили 27 новых насосов, заменили 8 км трубопроводов, а также проложили 100 км электрических кабелей.

Компания намерена начать поэтапно возобновлять производство на НПЗ уже в октябре. К этому моменту специалисты промоют системы завода, проведут испытания оборудования, подключат вспомогательные источники питания и скоординируют работу установки AV3 с другими объектами предприятия.

НПЗ в Сазхаломбатте — крупнейший в Венгрии, один из самых больших в Европе. Рассчитан на переработку порядка 8,1 млн тонн нефти в год. В конце октября 2025 года на нем произошел пожар. MOL связывала причины возгорания со сбоем в работе оборудования.