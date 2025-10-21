В понедельник на территории Восточной Европы — в Венгрии и Румынии — произошли два серьезных инцидента на нефтеперерабатывающих заводах. В полдень взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе Petrotel-Lukoil в Плоешти на юге Румынии, а в ночь на вторник в венгерском городе к югу от Будапешта загорелся завод компании MOL, считающийся самым крупным и современным в стране. Причины обоих инцидентов пока не установлены, но по странному совпадению на обоих предприятиях перерабатывалась в том числе и российская нефть.

Фото: Bogdan Cristel / Reuters Petrotel-Lukoil в Плоешти, Румыния

К утру вторника пожар, вспыхнувший ночью на главном и самом современном нефтеперерабатывающем заводе Венгрии — заводе MOL в городе Сазхаломбатта к югу от Будапешта, был локализован. Для этого к объекту оперативно стянули сразу семнадцать пожарных расчетов, не считая собственных сил компании. Тем не менее и после локализации очага возгорания работы по тушению продолжались все утро. В огне и при его ликвидации никто не пострадал.

Как заявили в компании MOL, объекты, не пострадавшие от пожара, постепенно возобновляют работу, нанесенный предприятию ущерб оценивается. В компании при этом отметили, что рассматривают возможность использования стратегических резервов Венгрии для обеспечения энергетических нужд.

«Поставки топлива в Венгрию в порядке»,— заверил страну премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсетях, предварительно переговорив с руководством MOL и министром внутренних дел. Он также пообещал, что обстоятельства пожара, причина которого пока неизвестна, расследуются «настолько тщательно, насколько это возможно».

Отметим, что завод MOL перерабатывает преимущественно российскую нефть, которая поступает в страну по трубопроводу «Дружба».

Буквально в тот же день, 20 октября, около полудня взрыв прогремел и на другом нефтеперерабатывающем заводе — уже в Румынии. Он произошел в Плоешти на юге страны на заводе Petrotel-Lukoil, которым управляет румынское дочернее предприятие российской компании ЛУКОЙЛ. Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии с годовой мощностью переработки 2,5 млн тонн.

В момент взрыва румынский НПЗ не работал, так как был остановлен 17 октября на плановые технические осмотры. Однако в инциденте пострадал 57-летний рабочий — он получил серьезные травмы ноги и головы в результате детонации.

В обоих случаях пока неясно, что именно произошло и были ли связаны между собой два взрыва. Однако, как напомнило, сообщая об инцидентах, агентство Associated Press, после конфликта на Украине Евросоюз ввел эмбарго на закупки российской нефти и в этом году объявил о предложении постепенно прекратить импорт всего российского газа и нефти в страны объединения к концу 2027 года. И лишь Венгрия прямо заявила, что не намерена отказываться от поставок российских энергоносителей.

На этом фоне нельзя исключать, что в обоих случаях имели место диверсии против стран и компаний, идущих против генеральной линии Брюсселя.

