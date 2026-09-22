Бизнес берут в свои руки

В мире становится больше компаний с одним сотрудником: все должности, кроме директора, в них занимают ИИ-агенты. В Китае количество таких стартапов за прошлый год выросло в полтора раза и превысило 7 млн, сообщает The Wall Street Journal. Собеседники “Ъ FM” говорят о буме так называемого солопренерства и в России. Причем малым такой бизнес не назовешь, зачастую речь об обороте в сотни миллионов рублей. Могут ли предприниматели технологичной сферы развиваться без венчурных инвесторов?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Солопренерам не нужны ни сотрудники, ни партнеры. Бухгалтерию, маркетинг, продажи, дизайн и другие отделы заменяет сцепка ИИ-агентов. Этот функционал выполняется в автоматическом режиме. И это не футурология, а повседневность в том числе и в России, рассказал основатель компании Alternative Technology Future Эдгар Григорян. Правда, оставаясь в одиночестве, стартапер не сможет наращивать обороты, уверен предприниматель:

«Запускаются процессы, и они достигают своего определенного потолка. Если ИИ дать свободу принимать решения, то они зачастую могут быть очень нелепыми и в итоге рискуют погубить бизнес. Следующим шагом может стать приглашение другого сотрудника, промт-инженера, который пишет задачи этим агентам. Можно развивать целую сетку и сделать из малой компании среднюю, а может быть, еще и большую».

Ранее американский венчурный фонд Y Combinator объявил специальный набор проектов, которые имеют потенциал солопренерства. Правда, определение для него у акселератора стартапов более гибкое — штат до 10 человек, а оборот у них должен быть от $50 млн до $100 млн.

Внедрение ИИ-технологий в крупных корпорациях лишило работы уже множество квалифицированных специалистов. Они и пытаются создать свой бизнес, заметил руководитель Центра машинного обучения для инвестиционной деятельности МФТИ Юрий Аммосов:

«Идем ли мы к какой-то подработке из дома, чтобы, условно, с голоду не умереть, или действительно настает эра, когда один человек за пультом сможет выполнять работу нескольких сотрудников без потери качества, только время покажет. Мы этот вопрос исследовали с точки зрения, насколько солопренерство вообще экономически возможно в нынешних условиях. И обнаружили очень интересный эффект: такие сервисы до какого-то момента масштабируются, но приблизительно после пересечения границы годового оборота в 10 млн руб., опять становится дешевле использовать людей».

Солопренеры могут обойтись и без привлечения бизнес-ангелов, уверен партнер 5D Consulting Алексей Карпунин:

«Может, один человек — это все же метафора, а вот от трех до пяти — более чем реально. IT-продукт актуален в первую очередь для B2C, во вторую очередь — для B2B, малого и среднего бизнеса, для которого рождаются варианты автоматизации. Есть примеры, когда взамен ушедшим из России продуктовым компаниям создаются аналоги. При этом они добиваются очень значимых успехов с оборотами в сотни миллионов рублей. И вот в этих компаниях работают три-пять человек, те самые молодые выпускники вузов. Да, не нужно их финансировать. Они сами думают, кого бы финансировать уже, потому что у них и так все хорошо».

Правда, как говорят собеседники “Ъ FM”, в России у ИИ-компаний с одним сотрудником обороты чаще всего пока небольшие, как, кстати, и у их коллег из других стран. Так, например, китайский бизнес-инкубатор Honghub выяснил, что больше половины таких компаний в КНР зарабатывают меньше $1 тыс. в месяц.

Юлия Савина