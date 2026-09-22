Жителя Москвы задержали за видеопиратство

Следственный комитет предъявил обвинение жителю Москвы из-за незаконного размещения в интернете многосерийного фильма, защищенного авторским правом. Ущерб от незаконного использования картины превысил 15 млн руб., сообщила пресс-служба СКР.

По данным следователей, мужчина с 1 по 22 мая 2026 года скопировал многосерийный фильм, используя свою учетную запись в онлайн-кинотеатре. Без разрешения правообладателя он разместил картину на сторонних ресурсах. В результате контент просмотрели более 150 тыс. человек.

Москвичу предъявили обвинение в незаконном использовании объектов авторского права в целях сбыта, совершенном в особо крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ). Мужчину задержали, во время допроса он дал признательные показания, отметили в СКР. Следователи продолжают собирать доказательственную базу.

По информации Telegram-канала Baza, обвиняемый скачал 10 серий российского сериала «Приговор» 2026 года и разместил их на пиратских сайтах. Проект транслируется онлайн-кинотеатром KION. Сумму ущерба рассчитали исходя из стоимости подписки на сервис за первый месяц — 99 руб., отмечает Baza.