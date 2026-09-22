Жителя Москвы задержали за видеопиратство
Следственный комитет предъявил обвинение жителю Москвы из-за незаконного размещения в интернете многосерийного фильма, защищенного авторским правом. Ущерб от незаконного использования картины превысил 15 млн руб., сообщила пресс-служба СКР.
По данным следователей, мужчина с 1 по 22 мая 2026 года скопировал многосерийный фильм, используя свою учетную запись в онлайн-кинотеатре. Без разрешения правообладателя он разместил картину на сторонних ресурсах. В результате контент просмотрели более 150 тыс. человек.
Москвичу предъявили обвинение в незаконном использовании объектов авторского права в целях сбыта, совершенном в особо крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ). Мужчину задержали, во время допроса он дал признательные показания, отметили в СКР. Следователи продолжают собирать доказательственную базу.
По информации Telegram-канала Baza, обвиняемый скачал 10 серий российского сериала «Приговор» 2026 года и разместил их на пиратских сайтах. Проект транслируется онлайн-кинотеатром KION. Сумму ущерба рассчитали исходя из стоимости подписки на сервис за первый месяц — 99 руб., отмечает Baza.
При нарушении авторских прав денежную оценку связывают со стоимостью правомерного использования объекта: суд определяет компенсацию или убытки исходя из цены, взимаемой за законное использование. Для уголовной ответственности по статье 146 УК РФ необходимо установить причинение крупного ущерба.
В августе 2023 года по части 3 статьи 146 УК РФ квалифицировали дело о нарушении прав на программное обеспечение, где ущерб правообладателю оценили более чем в 8 млн руб. Та же норма применялась в апреле 2022 года по делу о контрафактных книгах, когда ущерб издательству превысил 22 млн руб.; в обоих случаях размер ущерба был связан с конкретным способом использования чужого контента — продажей или распространением нелицензионных копий.