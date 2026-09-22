«Алтайхолод» признан банкротом из-за долга перед «Сбером» в 1 млрд рублей

Арбитражный суд Алтайского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Алтайхолод» (входит в головную структуру одного из крупнейших производителей мороженого в России — ГК «Русский холодъ»). Основанием послужило заявление ПАО «Сбербанк России» о признании предприятия несостоятельным (банкротом), сообщает пресс-служба суда. На заседании 21 сентября арбитраж удовлетворил иск банка, включив его требование на сумму свыше 1 млрд руб. основной задолженности в третью очередь реестра кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Временным управляющим утвержден Алексей Прудников. Судебное заседание по заслушиванию отчета временного управляющего о результатах процедуры назначено на 18 марта 2027 года.

Кроме того, арбитражный суд Алтайского края параллельно рассматривает заявление ПАО «Сбербанк России» о признании банкротом АО «Русский холодъ» из-за долга в 1 млрд руб. Следующее заседание по этому делу состоится 6 октября.

О финансовых проблемах холдинга «Русский холодъ», занимавшего 10-е место по объему производства в стране, стало известно в мае 2026 года. Как следует из данных системы СПАРК, к этому моменту общий долг головной компании и трех ее производственных активов превысил 12,5 млрд руб. Вскоре после прекращения поставок продукции партнерам акционеры приняли решение о полной ликвидации группы.

В структуру холдинга входили две производственные фабрики (в Московской области и Алтайском крае), а также собственная сеть складских и морозильных терминалов. Под брендами «Настоящий пломбир», «Золотой пломбир», «Лакомка» и другими компания выпускала более 140 видов продукции. По итогам 2025 года объем производства группы составил около 15 тыс. тонн мороженого.

Лолита Белова