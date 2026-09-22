Президент Туркменистана поздравил Путина с успешными выборами в Госдуму

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым и поздравил его с днем рождения. Собеседник в ответ поздравил его с успешным проведением выборов в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Лидеры выразили удовлетворение высоким уровнем российско-туркменских отношений стратегического партнерства, — отметили в пресс-службе, — и подтвердили взаимный настрой на их дальнейшее всестороннее развитие».

В числе тем, которые обсудили президенты, была подготовка к запланированному на начало октября заседанию Совета глав государств СНГ, которое пройдет под председательством главы Туркменистана.