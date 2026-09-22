Центробанк разрешит снимать наличные в банкоматах со счета цифрового рубля
Центробанк планирует в будущем предоставить возможность снимать наличные в банкоматах напрямую со счета цифрового рубля. Об этом рассказала зампред регулятора Зульфия Кахруманова на открытом онлайн-уроке ЦБ, посвященном цифровому рублю.
Сейчас, по словам госпожи Кахрумановой, обменять цифровые рубли на наличные в банкоматах можно, только если заранее перевести средства на счет в банке. «Это как раз еще одна наша задача на будущее: сделать так, чтобы прямо со счета цифрового рубля в банкомате можно было снимать наличные», — отметила госпожа Кахруманова. По ее словам, такое решение будет реализовываться на следующих этапах развития цифрового рубля.
С 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Все переводы и платежи в цифровых рублях сейчас бесплатные, но с 2027 года появятся тарифы для ИП и компаний. Для физлиц установлен лимит на пополнение цифрового счета в 300 тыс. руб. в месяц. В различных сценариях развития эксперты ожидают, что через 5–7 лет цифровой рубль займет от 5% до 30% безналичного оборота.
Сейчас для снятия наличных цифровых рублей клиент сканирует QR-код банкомата, выбирает цифровой счет, после чего сумма сначала переводится на безналичный банковский счет и только затем выдается наличными. Прямой доступ к кошельку цифрового рубля потребует связать операции банкомата и банковской IT-инфраструктуры с платформой цифрового рубля без промежуточного перевода на обычный счет.
При этом банки сохранят свою роль в цепочке обслуживания. Цифровой рубль работает по двухуровневой модели: Банк России отвечает за платформу и переводы между кошельками, а коммерческие банки предоставляют IT-инфраструктуру, дают клиентам доступ к кошелькам и сохраняют функции финансовых посредников.