Центробанк разрешит снимать наличные в банкоматах со счета цифрового рубля

Центробанк планирует в будущем предоставить возможность снимать наличные в банкоматах напрямую со счета цифрового рубля. Об этом рассказала зампред регулятора Зульфия Кахруманова на открытом онлайн-уроке ЦБ, посвященном цифровому рублю.

Сейчас, по словам госпожи Кахрумановой, обменять цифровые рубли на наличные в банкоматах можно, только если заранее перевести средства на счет в банке. «Это как раз еще одна наша задача на будущее: сделать так, чтобы прямо со счета цифрового рубля в банкомате можно было снимать наличные», — отметила госпожа Кахруманова. По ее словам, такое решение будет реализовываться на следующих этапах развития цифрового рубля.

С 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Все переводы и платежи в цифровых рублях сейчас бесплатные, но с 2027 года появятся тарифы для ИП и компаний. Для физлиц установлен лимит на пополнение цифрового счета в 300 тыс. руб. в месяц. В различных сценариях развития эксперты ожидают, что через 5–7 лет цифровой рубль займет от 5% до 30% безналичного оборота.