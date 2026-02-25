Свердловский фонд капремонта увеличит траты на обновление домов на 4 млрд рублей

Фонд капитального ремонта Свердловской области увеличит расходы на обновление многоквартирных домов (МКД) с 7,6 млрд руб. в 2025 году до 11,5 млрд руб. в 2026-м, рассказал генеральный директор организации Станислав Суханов на пресс-конференции информагентства ТАСС. По его словам, число отремонтированных зданий также должно увеличится с 722 в 2025-м до 900 объектов в 2026-м. «Мы уже на 80% имеем заключенные контракты. По итогам контрактования посмотрим, было ли падение на торгах, может что-то еще дополнительно за счет экономии включим в программу 2026 года»,— отметил господин Суханов.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Он пояснил, что рост связан с необходимостью завершить все работы в МКД, которые не успели закончить в 2024 и 2025 годах. «И в принципе финансовая возможность позволяет. Мы имеем хорошую собираемость по итогам года, она у нас составляет 97,85% — это хороший показатель, что на уровне среднего показателя по РФ»,— сказал Станислав Суханов, добавив, что за 2025 год жители перечислили около 9 млрд руб., 800 млн руб. фонд собрал в рамках претензионно-исковой работы с уральцами.

Гендиректор организации подчеркнул, что средства, которые не были использованы в 2025 году, разместили под проценты на счетах. «В рамках 2025 года мы получили порядка 650 млн руб. дополнительных средств для ремонтной кампании 2026 года»,— отметил господин Суханов.

Ранее, в октябре 2025 года, губернатор Денис Паслер также подписал постановление об установлении минимального взноса за капитальный ремонт в МКД с 2026 года. Размер платежа увеличился с 17,48 руб. руб. до 18,81 руб. за 1 кв. м. Впрочем, Станислав Суханов заявил, что для полного обновления домов на Среднем Урале сумму взноса за капремонт необходимо увеличить в 1,5 раза. «Если вот реально, то 30 руб. за квадратный метр, тогда это было бы 100% выполнение программы, шесть-семь видов на каждом доме. Сегодня мы пока ограничены четырьмя»,— пояснил он, добавив, что решение о повышении суммы взноса остается за правительством Свердловской области.

Василий Алексеев