Глава свердловского фонда капремонта оценил качество работ подрядчиков на 3 из 5

Фонду капитального ремонта Свердловской области «удалось добиться» от подрядных организаций выполнение работ по обновлению многоквартирных домов (МКД) на 3,5 по пятибалльной системе оценки качества, рассказал генеральный директор организации Станислав Суханов на пресс-конференции информагентства ТАСС. «Хотелось бы четыре, было бы здорово»,— добавил он.

Господин Суханов подчеркнул, что в 2025 году фонд оштрафовал подрядчиков почти на 20 млн руб. за задержку и плохое качество работ. Гендиректор фонда добавил, что штрафы получает и строительный контроль, который ведет ремонтную кампанию и выезжает не реже двух раз в неделю на каждый объект для проверки качества. «И те, и другие от нас продолжают получать замечания и в виде штрафных санкций, которые они потом платят и жалуются на то, что фонд капитального ремонта их наказывает»,— заверил Станислав Суханов.

По его словам, в 2026 году фонд капремонта региона увеличит расходы на обновление МКД с 7,6 млрд руб. в 2025 году до 11,5 млрд руб. Число отремонтированных зданий также должно возрасти с 722 в 2025-м до 900 объектов в 2026-м. «Мы уже на 80% имеем заключенные контракты. По итогам контрактования посмотрим, было ли падение на торгах, может что-то еще дополнительно за счет экономии включим в программу 2026 года»,— отметил гендиректор организации.

Василий Алексеев