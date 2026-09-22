Проект запускают по кругу

Власти Санкт-Петербурга вновь пообещали построить кольцевую линию метро. Но жители и эксперты, опрошенные “Ъ FM”, им не поверили. Идея проложить эту ветку появилась еще в прошлом веке. Теперь кольцо рассчитывают замкнуть до 2040-го. «Город делает все, чтобы планы по строительству были реализованы в срок»,— заявил губернатор Александр Беглов. Сейчас подготовлены градостроительные документы на первые два участка линии: от станции «Лесная-2» до «Площади Калинина» и дальше до «Ладожской-2». Каковы перспективы проекта?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Эта история началась в 1930-х: тогда советские власти впервые задумались о том, что Ленинграду было бы неплохо обзавестись кольцевой линией. К слову, метро в городе на тот момент еще даже не появилось, его только собирались строить. Впрочем, по понятным причинам все планы пришлось отложить до лучших времен. В 1950-е к проекту вернулись, но в итоге решили, что пока можно обойтись и без кольца. В 1980-е необходимость в нем вроде бы возникла, однако приоритетнее было продлевать радиальные ветки в новые спальные районы.

В 1990-х появилась конкретика — построить кольцевую пообещали до 2010-го, потом до 2015-го, затем до 2018-го, следом до 2030-го и, наконец, до 2040-го. Хотя по-прежнему есть транспортные проблемы и поважнее, считает жительница Санкт-Петербурга Алина:

«По-моему, есть проблема с тем, чтобы в городе вообще добраться до метро.

Я живу около Мариинского театра, и здесь уже люди тысячу лет в ожидании. Огромный район Коломна живет вообще без всякой подземки, как и целый Канонерский остров, например. Я уже молчу о том, что в Мурино всего одна станция, куда люди стоят порой по часу в очереди. В Кудрово до метро можно ехать на маршрутке 20-30 минут. Было бы здорово, если бы районы Петербурга оснастили сначала единичными станциями, а потом уже занимались кольцевой».

И все-таки назвать кольцевую линию ненужным проектом нельзя. По оценкам городских властей, она принимала бы больше 40 тыс. пассажиров в час, а значит, стала бы как минимум второй по загруженности веткой. Весь этот поток перераспределился бы из центра, куда местным жителям порой приходится доезжать только ради пересадки, даже если изначально их путь пролегал в соседний район.

Но, помимо удобства, есть у метрокольца и другие плюсы, заметил директор Центра исследований умного города НИУ ВШЭ Константин Трофименко:

«Главное — появится еще один пояс высокой транспортной доступности для всего города.

То есть, если сейчас, допустим, человек из Девяткино хочет встретиться с другом из Купчино, то они обязательно встретятся в центре. А с появлением новой линии у них появится еще альтернатива пересечься где-то на кольце. Это автоматически означает, что появляются драйверы для размещения там офисных, деловых центров, которых действительно в Питере, может быть, не хватает, и для переформатирования культурно-бытовых поездок».

Проблема в том, что с начала нынешнего десятилетия в Санкт-Петербурге открылись только четыре станции метро. Столь скромные темпы эксперты объясняют тем, что прокладывать тоннели во влажных и наполненных подземными водами почвах долго, дорого и сложно. Вот только проект кольцевой линии подразумевает возведение сразу 20 станций, 14 из которых будут пересадочными, и все это в условиях плотной застройки. Шансов успеть до 2040-го мало, уверен председатель межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков:

«Сейчас в процессе строительства находится значительный участок 3-й и 6-й линий. Объявлено, что будет продолжена 4-я. Все петербургское метро глубокое, и поэтому там километр строительства обходится гораздо дороже, чем в Москве, где в основном строят линии мелкого заложения. Так что, учитывая дефицит и федерального, и регионального бюджетов, думаю, что в ближайшие годы начать строительство кольцевой линии для Петербурга — просто за пределами реальности».

К слову, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в прошлом не раз находил объяснения, почему метро в городе сдается медленно. Он сетовал и на устаревшее оборудование, и на владельцев частных земель, которые не разрешают строить на своей территории депо, и на противодействие неких «неспециалистов». Возможно, аргументы придется искать еще раз. Так или иначе, история, кажется, закольцовывается.

Иван Хорушевский