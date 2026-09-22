Глава «Роскосмоса»: спутниковая группировка России достигла почти 400 аппаратов

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Господин Баканов рассказал, что в 2026 году Россия вывела на орбиту почти 60 космических аппаратов. Совокупная спутниковая группировка достигла почти 400 космических аппаратов и спутников, уточнил он.

По словам главы «Роскосмоса», в октябре с космодрома Восточный запустят два частных спутника для съемки поверхности Земли. Оба аппарата оптико-электронного наблюдения уже прошли испытания. «Они высокодетальные и позволят дополнительно нарастить группировку, которая в любое время дня и суток обеспечивает съемку поверхности Земли»,— отметил Дмитрий Баканов (цитата по сайту правительства).

Михаил Мишустин назвал исследование космоса важнейшим направлением для развития ключевых отраслей. По его словам, космос «обеспечивает передовыми идеями очень большое количество смежных сфер», в том числе экономику, инженерное дело и науку.