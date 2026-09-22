Глава «Роскосмоса»: спутниковая группировка России достигла почти 400 аппаратов
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Господин Баканов рассказал, что в 2026 году Россия вывела на орбиту почти 60 космических аппаратов. Совокупная спутниковая группировка достигла почти 400 космических аппаратов и спутников, уточнил он.
По словам главы «Роскосмоса», в октябре с космодрома Восточный запустят два частных спутника для съемки поверхности Земли. Оба аппарата оптико-электронного наблюдения уже прошли испытания. «Они высокодетальные и позволят дополнительно нарастить группировку, которая в любое время дня и суток обеспечивает съемку поверхности Земли»,— отметил Дмитрий Баканов (цитата по сайту правительства).
Михаил Мишустин назвал исследование космоса важнейшим направлением для развития ключевых отраслей. По его словам, космос «обеспечивает передовыми идеями очень большое количество смежных сфер», в том числе экономику, инженерное дело и науку.
Расширение сегмента дистанционного зондирования Земли может опираться на коммерческую модель: частные компании вкладываются в создание и запуск аппаратов, а государственные структуры покупают у них высокодетальные снимки по рыночным ценам. По оценке Дмитрия Баканова, это позволяет бизнесу окупать капитальные затраты, а государству получать необходимые данные без крупных прямых расходов на содержание всей группировки.
Практическая ценность такого наращивания — в регулярном доступе к данным для мониторинга территорий и чрезвычайных ситуаций. По данным «Роскосмоса», спутниковые снимки использовались для наблюдения за последствиями разлива мазута на Черноморском побережье в декабре 2024 года, а информация о более чем 34,5 тыс. кв. км территории помогла индийским партнерам при ликвидации последствий землетрясений.