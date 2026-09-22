На TNF обсудили технологическое развитие нефтегазовой отрасли

Участники главной пленарной сессии Международного промышленно-энергетического форума TNF обсудили стратегическое развитие российского ТЭК. Среди основных тем были импортозамещение, технологическая независимость, внедрение искусственного интеллекта и перспективы освоения Арктики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о растущем интересе зарубежных партнеров к TNF. По его словам, среди партнеров региона — Республика Казахстан и Республика Беларусь, а в этом году началось сотрудничество с Социалистической Республикой Вьетнам.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов назвал одной из ключевых задач для российских производителей выход на международные рынки. Он сообщил, что из 220 критических позиций нефтегазового машиностроения, включенных в планы локализации, порядка 75% находятся на финальной стадии НИОКР, проходят испытания или находятся в серийном производстве.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов рассказал, что компания определила критические виды оборудования, сформировала рабочие команды и установила сроки реализации проектов по импортозамещению. По его словам, в Тульской области построено производство турбинных лопаток, которое позволит закрывать потребности в ремонте и обеспечении газоперекачивающих агрегатов и частично — энергетических турбин.

Президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова заявила, что в России создана полностью отечественная беспилотная наземная транспортная платформа. По ее словам, сенсоры, камеры, лидары, радары, электродвигатели и другие ключевые элементы производятся внутри страны, а единственным иностранным компонентом пока остается нейропроцессор. Российские разработки такого компонента уже существуют и, по оценке Усковой, конкурентоспособны по качеству и цене.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил значение больших данных, цифровых двойников, программного обеспечения с моделями искусственного интеллекта и мультиагентных систем. По его словам, эти технологии позволяют принимать инженерные решения и управлять производственной цепочкой от скважины до автозаправочной станции в режиме онлайн.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин сообщил о создании единой цифровой платформы для доступа к решениям искусственного интеллекта на базе нейросетей, машинного обучения и гибридных моделей ИИ. Он отметил, что цифровые инструменты позволяют повысить качество планирования, оптимизировать состав работ, минимизировать коллизии и автоматизировать отчетность.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов назвал освоение Арктики главным вызовом на рубеже ближайших пятидесяти лет. По его словам, развитие арктических проектов потребует новых технологий, материалов и моделей управления, а также развития логистики, флота, ледокольной проводки, систем спасения и связи.

Президент ГК «ТОФС» Давид Гаджимирзаев заявил, что для полной технологической независимости необходимы системные инвестиции в НИОКР. По его словам, мировые лидеры направляют на исследования и разработки порядка 2,5–3% выручки, а без доступного финансирования обеспечить необходимую скорость создания и внедрения новых решений будет сложно.