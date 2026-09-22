В Приангарье ищут пропавших в тайге четырех человек

Поиски четырех человек в тайге Иркутской области продолжают спасатели. Поисковые мероприятия проходят в трех районах Приангарья, сообщает ГУ МВД региона.

По данным полиции, 81-летняя жительница СНТ «Целинник» Братского района ушла в лес для заготовки бересты и пропала. «Семейная пара, проживающая в деревне Ключи Казачинско-Ленского района, также ушла в лес и не выходит на связь. В Зиминском районе не прекращаются поиски 67-летней Елены Осиповой, которая из села Новолетники ушла в лес за ягодами и заблудилась»,— говорится в сообщении.

Как писал «Ъ-Сибирь», в минувшие выходные на территории всей Иркутской области ввели режим повышенной готовности в связи с опасностью, которую стали представлять медведи. Ранее после нападения хищника на людей в Байкальске с 19:00 по местному времени установили комендантский час.

Александра Стрелкова