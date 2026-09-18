Режим повышенной готовности из-за медведей введут во всей Иркутской области

Иркутский губернатор Игорь Кобзев предложил ввести на территории всей области режим повышенной готовности в связи с опасностью, которую стали представлять медведи. Предложение прозвучало на заседании профильной рабочей группы, состоявшемся 17 сентября.

По данным властей региона, ежедневно фиксируются 50—60 сообщений о появлении медведей в населенных пунктах и о встречах людей с медведями в пригородных лесах. Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области приняла решение отстрелить 353 медведей в охотничьих угодьях в 22 районах, к настоящему времени убито 176 хищников.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре медведи убили в Приангарье трех человек. Режим повышенной готовности уже введен в Слюдянском, Ангарском, Братском, Тайшетском и Киренском муниципальных округах, Нижнеудинском районе.

Валерий Лавский