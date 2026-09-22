ВЭФ ожидает наступления мирового гендерного равенства только через 120 лет
За 20 лет рассчитываемый экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) индекс гендерного равенства в мире вырос на 5,2 п. п., с 64,2% в 2006 году до 69,4% в 2026-м. Минимальный разрыв в положении полов по-прежнему фиксируется в странах северной Европы. России с 2022 года в рейтинге нет, но занятая ею тогда 81-я позиция с тех пор вряд ли заметно изменилась.
Максимальное равенство в возможностях мужчин и женщин в мире сейчас достигнуто в сфере образования (96,9%) и медицины (96,2%), где различия в доступе полов к необходимой инфраструктуре практически исчезли. Однако в экономике ситуация значительно хуже (61,7%), политическая же сфера характеризуется максимальным гендерным разрывом (22,1%).
Подробности — в материале «Век равноправия не видать».
Индекс Всемирного экономического форума — это не оценка одной сферы, а совокупность показателей, включающих участие женщин и мужчин в рынке труда, их представленность среди руководителей, участие в политике и образовании, а также доступ к здравоохранению и условия оплаты труда. Поэтому близкие результаты в образовании и здравоохранении не могут компенсировать отставание по экономическим и политическим показателям: итоговая оценка складывается из всех этих направлений.
Экономический разрыв поддерживают меньшая представленность женщин на глобальном рынке труда и среди топ-менеджеров, а также различия в оплате. С учетом неоплачиваемой домашней работы средняя почасовая оплата женского труда снижается до 32% от стоимости мужской, и в итоге на женщин приходится лишь четверть трудовых доходов человечества. Политический компонент отдельно учитывает участие женщин и мужчин в политике, поэтому слабые результаты в этой сфере также заметно удерживают общий показатель от полного равенства.