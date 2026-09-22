Республиканцы требуют от Трампа запретить экспорт дизеля на фоне роста цен в США

Кандидаты-республиканцы во время предвыборных встреч и выступлений призывают администрацию Трампа приостановить экспорт дизельного топлива. Это, по их мнению, будет способствовать снижению рекордно высоких цен на топливо, сообщает WSJ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ellen Schmidt / AP Фото: Ellen Schmidt / AP

Так, кандидат в члены Палаты представителей Конгресса Эшли Хинсон из Айовы заявила, что жители штата «не должны расплачиваться за войну с Ираном» ни на заправке, ни в магазине. Она также призвала к тому, чтобы война была «успешно и немедленно завершена».

Цены на дизель в США впервые превысили $6 за галлон и продолжают расти, достигнув в среднем $6,51. Отмечается, что особенно сильно это бьет по сельским и республиканским штатам, где борьба за места в Сенате оказалась сложнее, чем ожидалось, и недовольство избирателей может привести к катастрофическим результатам для партии.

Вместе с тем голосования по мерам снижения цен до выборов в Конгрессе не планировалось, и администрация Трампа пока инициативу не поддержала.

Екатерина Наумова