В Центре Гамалеи создали мРНК-вакцину от клещевого энцефалита

В центре имени Н. Ф. Гамалеи провели испытания на животных вакцины против клещевого энцефалита. Для нее использовали матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК), созданную на генетическом материале варианта вируса, который циркулирует в Прибайкалье.

Руководитель лаборатории иркутского Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека Ирина Козлова сообщила о передаче в центр штаммов пяти субтипов. «Они получили мРНК-вакцину, ее заключили в липидные наночастицы и провели исследования на животных», — рассказала исследователь (цитата по «Интерфакс»).

В ходе опытов на мышах специалисты оценивали иммуногенность, нейтрализацию вируса и защиту от инфекции. Госпожа Козлова отметила, что штамм «Красный яр 8» из Эхирит-Булагатского района «оказался по всем показателям наилучшим». При этом ученый подчеркнула, что эволюция вируса клещевого энцефалита привела к появлению вариантов, не поддающихся защите вакцинацией.