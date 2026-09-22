В Центре Гамалеи создали мРНК-вакцину от клещевого энцефалита
В центре имени Н. Ф. Гамалеи провели испытания на животных вакцины против клещевого энцефалита. Для нее использовали матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК), созданную на генетическом материале варианта вируса, который циркулирует в Прибайкалье.
Руководитель лаборатории иркутского Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека Ирина Козлова сообщила о передаче в центр штаммов пяти субтипов. «Они получили мРНК-вакцину, ее заключили в липидные наночастицы и провели исследования на животных», — рассказала исследователь (цитата по «Интерфакс»).
В ходе опытов на мышах специалисты оценивали иммуногенность, нейтрализацию вируса и защиту от инфекции. Госпожа Козлова отметила, что штамм «Красный яр 8» из Эхирит-Булагатского района «оказался по всем показателям наилучшим». При этом ученый подчеркнула, что эволюция вируса клещевого энцефалита привела к появлению вариантов, не поддающихся защите вакцинацией.
Для мРНК-платформы принципиально важно не само наличие вирусного материала в препарате, а инструкция, по которой клетки производят вирусный белок и обучают иммунную систему его распознавать. Поэтому результаты опытов на мышах характеризуют иммунный ответ и способность выработанных антител нейтрализовать вирус в использованной модели, но не означают автоматической защиты от любого варианта возбудителя.
У вируса клещевого энцефалита описано около 3 тыс. вариантов, поэтому соответствие вакцинной конструкции циркулирующему в конкретном регионе варианту имеет практическое значение. Эволюция вирусов может потребовать последующей модификации вакцин под новые мутации; уже применяемые вакцины от клещевого энцефалита создают устойчивый иммунитет, но не гарантируют полного предотвращения заболевания и прежде всего защищают от его тяжелых форм.