МИД России исключил участие ОБСЕ в переговорах по Украине

МИД России не видит какой-либо роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил глава департамента европейских проблем дипведомства Владислав Масленников в интервью «РИА Новостям».

«Руководство ОБСЕ пытается сохранить Организацию “на плаву” через подключение к украинскому урегулированию. Мы не видим какой-либо ее роли в этом»,— отметил господин Масленников. Он заявил об ангажированности Спецмониторинговой миссии ОБСЕ 2014–2022 годов на Украине. Кроме того, как утверждает дипломат, организация поддерживала украинские власти в «саботаже выполнения Минских договоренностей».

В середине сентября участие ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта исключил постпред России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, площадку использует Евросоюз, чтобы «транслировать поддержку Украины».