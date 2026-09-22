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МИД России исключил участие ОБСЕ в переговорах по Украине

МИД: Россия не видит какой-либо роли ОБСЕ в урегулировании конфликта на Украине

МИД России не видит какой-либо роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил глава департамента европейских проблем дипведомства Владислав Масленников в интервью «РИА Новостям».

«Руководство ОБСЕ пытается сохранить Организацию “на плаву” через подключение к украинскому урегулированию. Мы не видим какой-либо ее роли в этом»,— отметил господин Масленников. Он заявил об ангажированности Спецмониторинговой миссии ОБСЕ 2014–2022 годов на Украине. Кроме того, как утверждает дипломат, организация поддерживала украинские власти в «саботаже выполнения Минских договоренностей».

В середине сентября участие ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта исключил постпред России при организации Дмитрий Полянский. По его словам, площадку использует Евросоюз, чтобы «транслировать поддержку Украины».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практическая роль ОБСЕ в урегулировании связана прежде всего с наблюдением, сбором информации и поддержанием контактов между сторонами, а не с самостоятельным ведением переговоров. Предыдущая миссия в течение восьми лет собирала сведения в зоне конфликта, фиксировала нарушения прав человека и содействовала диалогу между сторонами конфликта.

Возобновление подобной работы требует одобрения всех 57 стран — участниц ОБСЕ, включая Россию и Украину. Поэтому без согласия Москвы организация не сможет направить новую миссию на Украину, даже если остальные участники поддержат такой формат.

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