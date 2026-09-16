Постпред Полянский исключил участие ОБСЕ в урегулировании конфликта на Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не является площадкой для обсуждения конфликта на Украине, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
«Они пытаются прощупать почву нашей гибкости. Но венская площадка не является площадкой для обсуждения путей украинского урегулирования, никто "вторую переговорную дорожку" по этим вопросам здесь не создает»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».
Господин Полянский добавил, что убеждения европейских участников о гарантированном участии ОБСЕ беспочвенны. «Это, мягко говоря, совершенно не гарантировано с учетом "послужного списка" нашей организации… пока венская площадка используется Евросоюзом лишь для транслирования "всепогодной" поддержки Украины»,— сказал он.
Отказ означает, что участие ОБСЕ в будущем урегулировании не может быть автоматическим: для отправки новой миссии потребуется одобрение всех 57 стран — участниц организации, включая Россию и Украину. Такой порядок уже имел практическое последствие: Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, развернутая в Донбассе в 2014 году, прекратила работу в 2022 году, когда ее мандат не удалось продлить из-за вето России.
До этого миссия восемь лет собирала сведения в зоне конфликта, докладывала о нарушениях прав человека и содействовала диалогу между сторонами. При этом Россия считала ее работу необъективной, а в 2022 году не стала сотрудничать с созданным по инициативе 45 стран — участниц ОБСЕ механизмом оценки соблюдения международного гуманитарного права и прав человека. Возвращение организации к наблюдательной роли, таким образом, упирается в необходимость консенсуса всех участниц, а не только в решение ее руководства.