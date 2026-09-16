Постпред Полянский исключил участие ОБСЕ в урегулировании конфликта на Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не является площадкой для обсуждения конфликта на Украине, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Они пытаются прощупать почву нашей гибкости. Но венская площадка не является площадкой для обсуждения путей украинского урегулирования, никто "вторую переговорную дорожку" по этим вопросам здесь не создает»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

Господин Полянский добавил, что убеждения европейских участников о гарантированном участии ОБСЕ беспочвенны. «Это, мягко говоря, совершенно не гарантировано с учетом "послужного списка" нашей организации… пока венская площадка используется Евросоюзом лишь для транслирования "всепогодной" поддержки Украины»,— сказал он.