МЧС хочет иметь право согласовывать введение в регионах режима ЧС

МЧС опубликовало проект поправок к федеральному закону «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». Ведомство предлагает добавить в закон ст. 11.3 об «особенностях признания событий» ЧС, а также введении режимов ЧС и повышенной готовности. Сейчас органы власти вводят режим ЧС самостоятельно. МЧС хочет утвердить механизм согласования таких решений.

В министерстве приводят статистику: в 2023–2025 годах в России произошло 836 ЧС, при этом сам режим ЧС вводился 881 раз. Превышение свидетельствует о наличии случаев необоснованного введения режима ЧС, считают в ведомстве.

Подробности — в материале «Чрезвычайнее некуда».