МЧС хочет иметь право согласовывать введение в регионах режима ЧС
МЧС опубликовало проект поправок к федеральному закону «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». Ведомство предлагает добавить в закон ст. 11.3 об «особенностях признания событий» ЧС, а также введении режимов ЧС и повышенной готовности. Сейчас органы власти вводят режим ЧС самостоятельно. МЧС хочет утвердить механизм согласования таких решений.
В министерстве приводят статистику: в 2023–2025 годах в России произошло 836 ЧС, при этом сам режим ЧС вводился 881 раз. Превышение свидетельствует о наличии случаев необоснованного введения режима ЧС, считают в ведомстве.
Подробности — в материале «Чрезвычайнее некуда».
Сейчас решение о введении режима ЧС принимается на том уровне, которому соответствует масштаб происшествия: главой города или района, губернатором, правительством России либо президентом. Предлагаемое МЧС России согласование добавит федеральный контроль к решениям, которые прежде принимались региональными и местными властями самостоятельно.
Режим ЧС имеет практические последствия: граждане и организации обязаны выполнять решения правительства, правительственной комиссии и должностных лиц о дополнительных мерах защиты населения. При нехватке сил и средств у организаций, муниципалитетов и региона к ликвидации последствий привлекаются федеральные органы исполнительной власти и силы гражданской обороны, поэтому согласование связано не только с юридическим статусом происшествия, но и с переходом к межуровневому реагированию.