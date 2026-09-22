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Чрезвычайнее некуда

МЧС предлагает поменять законодательство о себе

Органы МЧС смогут согласовывать введение в регионах режимов чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности. Об этом говорится в законопроекте, разработанном МЧС. В ведомстве подсчитали, что за два года режим ЧС вводился в РФ более 880 раз, в том числе необоснованно. В качестве примера злоупотреблений в МЧС приводят пожар в жилом секторе в Чувашии, сход грунта на региональную дорогу на Сахалине и отключение холодной воды в Саратовской области. Поправки сэкономят ресурсы и бюджетные средства, выделяемые на ЧС, считают авторы законопроекта. Опрошенные “Ъ” юристы разошлись в оценке инициативы — не ограничит ли она самостоятельность властей и не приведет ли к затягиванию реагирования на ЧС.

Представители МЧС хотят получить право самим решать, видят они чрезвычайную ситуацию или нет

Представители МЧС хотят получить право самим решать, видят они чрезвычайную ситуацию или нет

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Представители МЧС хотят получить право самим решать, видят они чрезвычайную ситуацию или нет

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Поправки к федеральному закону «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» опубликованы МЧС на regulation.gov.ru. В него предлагается добавить ст. 11.3 об «особенностях признания событий» ЧС, а также введении режимов ЧС и повышенной готовности.

Сейчас органы власти вводят режим ЧС самостоятельно. Поправки предлагают утвердить механизм согласования решений об этом с МЧС.

Так, чиновники должны будут направить уведомление о планах ввести тот или иной режим, в ведомстве — согласиться или отказать «после проведения оценки» ситуации. Основание для отказа — «несоответствие сведений» критериям, по которым ситуация признается чрезвычайной.

Эти критерии, как следует из логики законопроекта, приведены в приказе МЧС от 5 июля 2021 года №429. В документе описано более 70 ситуаций. Так, для ДТП это авария автобуса с гибелью пяти и более пассажиров или нанесением вреда здоровью десяти человек. При авиакатастрофе, взрывах в зданиях, сильных ливнях и снегопадах, оползнях, падениях астероидов и комет в населенные пункты разрешается считать ЧС при гибели более одного человека или ущербе здоровью пятерых, при падении космических ракет — в любом случае.

Поправками также предлагается определить понятие «угрозы возникновения чрезвычайной ситуации» — как обстановки на территории, которая может повлечь жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, а также «значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей либо прогноз такого события».

В пояснительной записке необходимость поправок связывается с поручением правительства РФ по результатам проверок Генпрокуратуры.

В МЧС приводят статистику, что в 2023–2025 годах в России произошло 836 ЧС, при этом сам режим ЧС вводился 881 раз. «Превышение свидетельствует о наличии случаев необоснованного введения режима ЧС»,— считают в ведомстве.

В качестве ситуаций со злоупотреблениями особыми режимами в МЧС называют пожар в жилых домах в Чебоксарах в январе 2023 года, сход грунта на региональную дорогу в Углегорске на Сахалине в июне 2024 года, а также аварии с отключением холодной воды в Энгельсе Саратовской области в январе 2025 года «без установления факта нарушения условий жизнедеятельности населения». Органы МЧС «находятся во взаимосвязи» с властями, напоминается в записке, но последними все равно допускаются «случаи необоснованного введения режима ЧС». Введение процедуры согласования позволит это исключить и заодно сократить риск «неправомерного использования резервных фондов».

Сейчас режимы ЧС вводятся самостоятельно властями субъектов федерации и органами местного самоуправления для своих территорий, при этом чиновники обязаны руководствоваться упомянутым законом и постановлениями правительства РФ, говорит член международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгения Безмаленко. Но решение принимается на основании оценки обстановки, проводимой с обязательным учетом заключений территориальных органов МЧС России, добавляет управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

Так, представители МЧС оформляют протокол с рекомендациями, и учет позиции ведомства является и сейчас неотъемлемой частью процедуры введения режима ЧС, подчеркивает эксперт. Госпожа Безмаленко считает, что поправки ограничат конституционную самостоятельность регионов и муниципалитетов, а их принятие может привести «к критическому затягиванию реагирования» на ЧС из-за длительных согласований. Господин Добрынин признает, что законопроект, по сути, предоставляет МЧС право вето на признание ЧС, но считает, что реагирование на экстренные ситуации затягиваться не будет: «Фактически данная конструкция уже применяется на практике».

Александр Воронов

  • Газета «Коммерсантъ» №175 от 23.09.2026, стр. 5

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