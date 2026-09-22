Чрезвычайнее некуда

Органы МЧС смогут согласовывать введение в регионах режимов чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности. Об этом говорится в законопроекте, разработанном МЧС. В ведомстве подсчитали, что за два года режим ЧС вводился в РФ более 880 раз, в том числе необоснованно. В качестве примера злоупотреблений в МЧС приводят пожар в жилом секторе в Чувашии, сход грунта на региональную дорогу на Сахалине и отключение холодной воды в Саратовской области. Поправки сэкономят ресурсы и бюджетные средства, выделяемые на ЧС, считают авторы законопроекта. Опрошенные “Ъ” юристы разошлись в оценке инициативы — не ограничит ли она самостоятельность властей и не приведет ли к затягиванию реагирования на ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители МЧС хотят получить право самим решать, видят они чрезвычайную ситуацию или нет

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Представители МЧС хотят получить право самим решать, видят они чрезвычайную ситуацию или нет

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Поправки к федеральному закону «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» опубликованы МЧС на regulation.gov.ru. В него предлагается добавить ст. 11.3 об «особенностях признания событий» ЧС, а также введении режимов ЧС и повышенной готовности.

Сейчас органы власти вводят режим ЧС самостоятельно. Поправки предлагают утвердить механизм согласования решений об этом с МЧС.

Так, чиновники должны будут направить уведомление о планах ввести тот или иной режим, в ведомстве — согласиться или отказать «после проведения оценки» ситуации. Основание для отказа — «несоответствие сведений» критериям, по которым ситуация признается чрезвычайной.

Эти критерии, как следует из логики законопроекта, приведены в приказе МЧС от 5 июля 2021 года №429. В документе описано более 70 ситуаций. Так, для ДТП это авария автобуса с гибелью пяти и более пассажиров или нанесением вреда здоровью десяти человек. При авиакатастрофе, взрывах в зданиях, сильных ливнях и снегопадах, оползнях, падениях астероидов и комет в населенные пункты разрешается считать ЧС при гибели более одного человека или ущербе здоровью пятерых, при падении космических ракет — в любом случае.

Поправками также предлагается определить понятие «угрозы возникновения чрезвычайной ситуации» — как обстановки на территории, которая может повлечь жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, а также «значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей либо прогноз такого события».

В пояснительной записке необходимость поправок связывается с поручением правительства РФ по результатам проверок Генпрокуратуры.

В МЧС приводят статистику, что в 2023–2025 годах в России произошло 836 ЧС, при этом сам режим ЧС вводился 881 раз. «Превышение свидетельствует о наличии случаев необоснованного введения режима ЧС»,— считают в ведомстве.

В качестве ситуаций со злоупотреблениями особыми режимами в МЧС называют пожар в жилых домах в Чебоксарах в январе 2023 года, сход грунта на региональную дорогу в Углегорске на Сахалине в июне 2024 года, а также аварии с отключением холодной воды в Энгельсе Саратовской области в январе 2025 года «без установления факта нарушения условий жизнедеятельности населения». Органы МЧС «находятся во взаимосвязи» с властями, напоминается в записке, но последними все равно допускаются «случаи необоснованного введения режима ЧС». Введение процедуры согласования позволит это исключить и заодно сократить риск «неправомерного использования резервных фондов».

Сейчас режимы ЧС вводятся самостоятельно властями субъектов федерации и органами местного самоуправления для своих территорий, при этом чиновники обязаны руководствоваться упомянутым законом и постановлениями правительства РФ, говорит член международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгения Безмаленко. Но решение принимается на основании оценки обстановки, проводимой с обязательным учетом заключений территориальных органов МЧС России, добавляет управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

Так, представители МЧС оформляют протокол с рекомендациями, и учет позиции ведомства является и сейчас неотъемлемой частью процедуры введения режима ЧС, подчеркивает эксперт. Госпожа Безмаленко считает, что поправки ограничат конституционную самостоятельность регионов и муниципалитетов, а их принятие может привести «к критическому затягиванию реагирования» на ЧС из-за длительных согласований. Господин Добрынин признает, что законопроект, по сути, предоставляет МЧС право вето на признание ЧС, но считает, что реагирование на экстренные ситуации затягиваться не будет: «Фактически данная конструкция уже применяется на практике».

Александр Воронов