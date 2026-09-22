«"Черная метка" для канцлера Мерца»

«Фридрих Мерц — бездушный политик из эпохи девяностых»,— так источники немецкого журнала Stern пересказывают разговоры с закрытого заседания руководства христианских демократов. Некоторые коллеги по партии раскритиковали пресс-конференции канцлера после провальных земельных выборов в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин рассуждает о перспективах правящей коалиции и лично Фридриха Мерца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Когда стали известны предварительные итоги местных выборов в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, канцлер Германии Фридрих Мерц назвал их катастрофой для его партии Христианско-демократический союз (ХДС), составляющей вместе с социал-демократами правительственную коалицию.

Делая это заявление, он отталкивался от данных экзитполов, которые хотя и зафиксировали чудовищное падение рейтинга ХДС по сравнению с предыдущими выборами, но хотя бы давали ей более 5%, что позволяло иметь свою фракцию в региональном парламенте. Но по мере подсчета голосов выяснилось: даже в этот парламент христианские демократы не проходят.

Их итоговый результат — унизительные 4,9%. Столь низкого показателя у партии не было никогда в истории ни в одной федеральной земле. И это личный антирекорд канцлера Мерца, его персональное фиаско. Если же говорить в целом о земельных выборах (а они, помимо Мекленбурга, проходили еще и в столице, в Берлине), то картина получается еще более удручающей.

ХДС в целом и канцлер Мерц в частности потерпели все возможные имиджевые поражения, приняли на себя все удары судьбы, какие только могли быть.

Про непопадание христианских демократов в парламент Мекленбурга уже сказано, но на этом плохие новости для Мерца не заканчиваются. Вновь, как и две недели назад в Саксонии-Анхальт, убедительную победу одержала антисистемная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая для канцлера — непримиримый оппонент, которую он пытался загнать в политическое гетто. Но, как видим, безуспешно.

В Мекленбурге АдГ набрала 38,2%. Этого не хватит для того, чтобы возглавить региональное правительство. Его, видимо, сформируют три левые партии, а премьером станет представитель социал-демократов, младшего партнера Мерца по правящей в ФРГ коалиции. На фоне провала христианских демократов у их временных союзников могут возникнуть логичные вопросы: стоит ли продолжать сотрудничество с ХДС на федеральном уровне и падать в пропасть вместе с ней? Или пока не поздно покинуть тонущий корабль, пока хоть в каких-то землях популярность партии сохраняется?

В Берлине между тем у канцлера тоже неприятности, но совсем иного рода. Там триумфаторами выборов стали не правые, а левые, точнее, ультралевые. Партия «Линке», политическая наследница СЕПГ, правившей в бывшей ГДР во времена Варшавского Договора, Берлинской стены и Эриха Хонеккера. Для Мерца «Линке» — не просто оппонент, а антипод. В отношении этой партии канцлер проводит ту же политику, что и в случае с АдГ. Исключается сама идея альянса с ней, на любом уровне, как федеральном, так и региональном.

Но берлинских избирателей это не смутило. Альянс вокруг «Линке» все равно будет, только без ХДС. Причем даже не вокруг «Линке», а во главе с ней. Бургомистром Берлина, судя по всему, станет представительница бывшей «партии Хонеккера» Элиф Эральп. И это еще один болезненный имиджевый удар по канцлеру.

Пока он делает вид, что удар держит, заявляя, что, несмотря на все электоральные неудачи, в отставку не уйдет и продолжит начатые реформы. Впрочем, нет уверенности, что оптимизм Мерца разделяют его партийные соратники.

Внутри консервативного блока ХДС/ХСС все чаще звучит идея заменить канцлера.

Перед глазами — вдохновляющий пример Канады, где отставка непопулярного премьера Джастина Трюдо и приход на его место нынешнего главы правительства Марка Карни резко повысили рейтинг правящей партии и позволили победить на выборах в апреле 2025 года, что до отставки Трюдо казалось невозможным.

К Мерцу возникает все больше вопросов, причем не только у политических противников, но и у однопартийцев. Похоже, репутация «канцлера иностранных дел», который гораздо охотнее занимается внешней политикой, чем внутренней, сослужила ему плохую службу. Тем более и во внешней политике заметных успехов пока не просматривается.

Максим Юсин