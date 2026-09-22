В Турции ученик устроил стрельбу в школе
Восемь учеников были ранены при стрельбе в средней школе в Турции
В городе Тургутлу на западе Турции в средней школе произошла стрельба. Об этом сообщила канцелярия главы провинции Маниса, пишет издание Milliyet.
По сведениям газеты Sozcu, при нападении пострадали пять школьников. Местные власти позднее уточнили, что всего в списке раненых — восемь человек.
«На место происшествия были направлены сотрудники службы безопасности и медицинские бригады, и наши специалисты продолжают расследование», — заявили в канцелярии.
Инцидент произошел около 8:00 по местному времени (совпадает с московским) перед профессионально-технической Анатолийской средней школой им. Инджи Узмез. По информации Sozcu, стрельбу из дробовика открыл один из учеников школы. После нападения он скрылся с места происшествия пешком.
Пострадавших доставили в государственную больницу Тургутлу. Полиция разыскивает нападавшего.
После двух случаев стрельбы в турецких школах в апреле 2026 года власти Турции объявили о трех направлениях усиления безопасности: ограничении владения оружием, ужесточении наказания за нарушение правил его использования и расширении сотрудничества руководства школ с правоохранительными органами. Такая конструкция связывает безопасность внутри школ не только с контролем доступа, но и с регулированием оружия за пределами образовательных учреждений.
Одним из предшествующих эпизодов стала стрельба в Анатолийской профессионально-технической средней школе в городе Сиверек провинции Шанлыурфа. В апреле 2026 года там пострадали не менее 18 человек, включая 12 студентов и двух преподавателей.