В Турции ученик устроил стрельбу в школе

В городе Тургутлу на западе Турции в средней школе произошла стрельба. Об этом сообщила канцелярия главы провинции Маниса, пишет издание Milliyet.

По сведениям газеты Sozcu, при нападении пострадали пять школьников. Местные власти позднее уточнили, что всего в списке раненых — восемь человек.

«На место происшествия были направлены сотрудники службы безопасности и медицинские бригады, и наши специалисты продолжают расследование», — заявили в канцелярии.

Инцидент произошел около 8:00 по местному времени (совпадает с московским) перед профессионально-технической Анатолийской средней школой им. Инджи Узмез. По информации Sozcu, стрельбу из дробовика открыл один из учеников школы. После нападения он скрылся с места происшествия пешком.

Пострадавших доставили в государственную больницу Тургутлу. Полиция разыскивает нападавшего.