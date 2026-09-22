Суд ждет экс-директора омского лагеря «Орленок», где заболели более 100 детей

В Омской области будут судить бывшего директора оздоровительного лагеря «Орленок», где заболели 103 ребенка. Максиму Хохлову инкриминируют ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе судов региона.

По информации омского управления Следственного комитета, в период с 31 мая по 9 июня 2025 года в оздоровительном лагере из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований 103 ребенка заболели кишечной инфекцией. При этом директор лагеря своевременно не сообщил информацию о ЧП в контролирующие органы, не изолировал заболевших детей из отрядов, что способствовало распространению инфекции.

Как рассказали в прокуратуре, ранее суд удовлетворил иск ведомства и взыскал с лагеря в пользу пострадавших детей компенсацию в размере от 15 до 30 тыс. руб.

Илья Николаев