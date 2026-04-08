Отравившиеся в омском лагере «Орленок» дети получат компенсацию

Компенсацию от 15 тыс. руб. до 30 тыс. руб. выплатят детям, отравившимся летом прошлого года в оздоровительном лагере «Орленок» под Омском. Иск в интересах семи несовершеннолетних подала прокуратура, сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело рассматривалось в Калачинском городском суде Омской области. Он установил, что 5 июня 2025 года дети, отдыхавшие в лагере «Орленок», стали жаловаться на рвоту и боли в животе. Почти полтора десятка школьников в возрасте от 7 до 14 лет госпитализировали. Причиной инцидента, установило разбирательство, стали нарушения санитарных норм при организации питания детей.

2 сентября 2025 года лагерь «Орленок» был признан виновным по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и оштрафован на 15 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с отравлением детей в омском лагере.

Илья Николаев