«В повестке теперь "дизельное перемирие"»

Вице-президент Джей Ди Вэнс официально подтвердил предстоящие переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН. Украинский президент уже прилетел в Нью-Йорк. По его словам, эта встреча может многое изменить. Тем временем глава Белого дома написал очередной пост о дефиците дизеля и о том, что украинское противостояние пора заканчивать. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что прогресс действительно возможен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в минувшие выходные поговорили по телефону. После этого президент Украины объявил, что отправляется в США, где проведет переговоры с главой Белого дома на полях Генеральной ассамблеи ООН. Встреча эта, по его словам, может многое изменить.

В диалоге двух лидеров нынче преобладает тема дефицита дизеля. Трамп опубликовал уже несколько постов о том, что Киев должен остановить удары по российским НПЗ, чтобы снизить последствия кризисных явлений. Причем возникли они, по мнению президента США, исключительно из-за Украины, Иран здесь решительно ни при чем.

Зеленский ответил, что такие решения возможны, в частности, если Россия согласится на энергетическое и продовольственное перемирие. Это значит прекращение обстрелов соответствующей инфраструктуры. Также украинский лидер готов немедленно остановить огонь без всяких предварительных условий, если Москва сделает то же самое. Иными словами, Зеленский демонстрирует готовность к уступкам.

Тем временем розничные цены на дизель в США впервые в истории превысили $6,5 за галлон. Для действующей администрации это очень неприятный сигнал, особенно в свете предстоящих выборов в Конгресс. Таким образом на первое место в так называемой украинской повестке выходит «дизельное перемирие» наряду с новой «зерновой сделкой».

Общий смысл такой: оставьте разногласия, ведь нужно спасать мировую экономику, а заодно Республиканскую партию Соединенных Штатов и лично 47-го президента в свете очень непростого голосования в ноябре.

Возможно, Трамп попытается вновь надавить на украинского лидера. При этом соперники-демократы не преминут обвинить своего оппонента в попытках сдать Украину Путину. России же как бы предлагается пойти на уступки ради общего блага. Это не давление, а именно просьба проявить ответственный подход.

Тем временем в Вашингтоне ждут Си Цзиньпина, который теоретически может присоединиться к этой формуле: отбросить хотя бы на какое-то время противоречия, дабы спасти мир от сползания в хаос. Заявление такое председатель КНР вполне может сделать. Другой вопрос, насколько оно сможет на что-то повлиять. Сложно на этот счет делать какие-либо прогнозы. Хотя Генассамблея ООН обещает быть весьма интересной и во многом поворотной, ведь проблем в мире накопилось очень много. Так что посмотрим.

Дмитрий Дризе