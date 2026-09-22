В Греции задержали подозреваемого в терроризме гражданина России

Сотрудники Центрального портового управления в греческом городе Игуменица задержали россиянина, который разыскивается в России по делу о террористической деятельности. Об этом сообщило издание «Нафтемпорики».

39-летнего мужчину задержали после проверки документов в иностранной портовой зоне. Россиянин пытался подняться на борт судна, используя поддельный проездной документ.

Портовые служащие выяснили, что российские власти подозревают мужчину в участии в террористическом сообществе. Кроме того, власти Германии отказали ему в проживании в Шенгенской зоне. Задержанного передали греческим правоохранительным органам.