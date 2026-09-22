В Греции задержали подозреваемого в терроризме гражданина России
Сотрудники Центрального портового управления в греческом городе Игуменица задержали россиянина, который разыскивается в России по делу о террористической деятельности. Об этом сообщило издание «Нафтемпорики».
39-летнего мужчину задержали после проверки документов в иностранной портовой зоне. Россиянин пытался подняться на борт судна, используя поддельный проездной документ.
Портовые служащие выяснили, что российские власти подозревают мужчину в участии в террористическом сообществе. Кроме того, власти Германии отказали ему в проживании в Шенгенской зоне. Задержанного передали греческим правоохранительным органам.
Задержание в Греции само по себе не означает автоматической передачи разыскиваемого России: вопрос выдачи может зависеть от оценки условий наказания. В июне 2023 года земельный суд Инсбрука признал недопустимой выдачу России обвиняемого в терроризме и других тяжких преступлениях.
Австрийский суд исходил из того, что возможное наказание в России могло не соответствовать требованиям статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Поэтому дальнейшая судьба задержанного определяется не только российским розыском и тяжестью подозрений, но и правовой оценкой оснований для его передачи.