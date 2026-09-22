SoftBank выпустил облигации для финансирования OpenAI на сумму свыше $11 млрд

Японская SoftBank Group Corp. объявила о начале продаж необеспеченных облигаций на сумму $10 млрд и 1 млрд евро ($1,15 млрд) для инвестиций в OpenAI, сообщает Reuters со ссылкой на отчет холдинга.

Долларовые облигации разделены по срокам погашения на три вида — три с половиной года, пять с половиной лет и семь с половиной лет. Облигации, деноминированные в евро, разделены на четырехлетние и шестилетние. В пояснительной записке говорится, что средства пойдут на третий транш вложений SoftBank в OpenAI, который может пройти 1 октября, а также на общекорпоративные цели.

По данным LSEG, если размещение будет завершено в запланированном объеме, это станет крупнейшей сделкой с нефинансовыми корпоративными облигациями в Азиатско-Тихоокеанском регионе за всю историю. По данным Dealogic, в этом году сделка также войдет в число 20 крупнейших сделок с корпоративными облигациями в мире.

Ранее SoftBank привлек на те же цели $10 млрд. Ожидается, что цена выпуска облигаций будет установлена 24 сентября, а погашение состоится 29 сентября.

Агентство Fitch присвоило облигациям рейтинг BB+. Рост долга SoftBank увеличивает риски незначительно, поскольку компания должна сохранить достаточную ликвидность и доступ к рынкам капитала, говорится в примечаниях.

SoftBank Group Corp. работает в сферах телекоммуникаций, маркетинга и финансов. Является третьим по величине сотовым оператором Японии. Владеет контрольным пакетом акций четвертого по величине мобильного оператора США Sprint Corporation и такими компаниями, как ARM Holdings, Boston Dynamics и Fortress Investment Group. В феврале 2025 года SoftBank объявил о создании совместного с OpenAI предприятия SB OpenAI Japan, которое будет разрабатывать «расширенный корпоративный ИИ».

Эрнест Филипповский