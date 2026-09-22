Экс-министр тарифной политики Красноярского края ответит перед судом за коррупцию

В Красноярске завершили расследование дела бывшего министра тарифной политики региона Александра Ананьева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы). Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, сообщила официальный представитель краевого управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ананьев

Фото: Правительство Красноярского края Александр Ананьев

Фото: Правительство Красноярского края

Изложенные в деле события относятся к периоду работы Александра Ананьева министром промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. Согласно версии следствия, в августе 2022 года фактический владелец энергокомпании ООО «Сила Сибири» попросил у чиновника помощи в присвоении его фирме статуса территориальной сетевой организации. Это позволило бы ей получать доход от транспортировки электроэнергии по своим сетям, заложенный в тарифы для потребителей и смежных сетевых компаний.

Чиновник согласился оказать содействие, оценив свои услуги в 10 млн руб. В ноябре 2022 года министр получил от предпринимателя часть взятки в 5 млн руб., после чего ООО «Сила Сибири» получило статус сетевой организации. Однако добиться установления индивидуального тарифа для компании на 2023 год чиновнику не удалось.

В апреле 2026 года Александра Ананьева, который к тому времени перешел на работу в министерство тарифной политики Красноярского края, задержали. По ходатайству следствия чиновника взяли под стражу. Глава региона Михаил Котюков подписал распоряжение об увольнении министра.

Илья Николаев