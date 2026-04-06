Взятка по статусу

Министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев задержан по подозрению в коррупции. По материалам дела, в 2022 году, в бытность главой минЖКХ региона, он за взятку 10 млн руб. обещал энергокомпании «Сила Сибири» помощь в присвоении статуса территориальной сетевой организации, что позволило бы ей получать прибыль от передачи электроэнергии по льготным тарифам. Владелец компании заплатил чиновнику 5 млн руб., передавать вторую часть взятки отказался.

Краевой министр Александр Ананьев не смог развеять подозрений следователей в свой адрес

Фото: Правительство Красноярского края Краевой министр Александр Ананьев не смог развеять подозрений следователей в свой адрес

Под следствием оказался министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев, в отношении него возбуждено уголовное дело о взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы), сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По информации источников, Александра Ананьева задержали сегодня утром в его собственной квартире, расположенной в одной из высоток ЖК «Барбарис». Следователь ознакомил чиновника с постановлениями о возбуждении дела и проведении обыска, в результате которого были изъяты 190 тыс. руб. наличными, банковские карты, ноутбук, планшет и смартфон. Министру дали взять личные вещи, гигиенические принадлежности, лекарства, после чего доставили в следственное управление.

Изложенные в деле события относятся к периоду работы Александра Ананьева министром промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. Согласно версии следствия, в августе 2022 года фактический владелец энергокомпании ООО «Сила Сибири» попросил у министра помощь в присвоении его фирме статуса территориальной сетевой организации, что позволило бы ей получать прибыль от передачи электроэнергии по льготным тарифам. Чиновник согласился оказать содействие, оценив свои услуги в 10 млн руб.

В ноябре 2022 года в ходе встречи, которая проходила на парковке у ТЦ «Авиатор», представитель «Силы Сибири» передал чиновнику половину оговоренной суммы — 5 млн руб.

«Вскоре после этого министерством был издан приказ о включении фирмы в систему котловых тарифов в качестве территориальной сетевой организации. Однако в дальнейшем из-за отсутствия ряда договоров между сетевыми компаниями механизм возмещения затрат для ООО "Сила Сибири" в полном объеме не заработал»,— рассказали в прокуратуре края.

В апреле 2023 года представитель компании уведомил чиновника о неисполнении тем условий соглашения и отказался передавать оставшиеся 5 млн руб.

Как рассказали источники, в ходе многочасового допроса министр не смог развеять подозрений в свой адрес. Следствие намерено добиваться его заключения под стражу. В пресс-службе правительства Красноярского края не стали комментировать задержание министра, переадресовав в следственные органы. Связаться с адвокатом Александра Ананьева не удалось.

Александр Ананьев родился в 1970 году в Иркутской области. В 1991 году он окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М. В. Фрунзе по специальности «Инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники», в 1999 году — Красноярский госуниверситет, получив диплом юриста. В том же году устроился консультантом в аппарат по обеспечению работы заместителей губернатора края, с 2001-го по 2018 год трудился на руководящих должностях в региональной энергетической комиссии. Два года — с 2021-го по 2023 год — возглавлял министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края. В октябре 2023 года Михаил Котюков, победивший на губернаторских выборах, сформировал новый состав правительства. Портфель министра тарифной политики в нем получил Александр Ананьев.

Константин Воронов