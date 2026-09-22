«Ведомости»: комитет Госдумы по госстроительству могут разделить
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству может быть разделен на две части, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пять источников, близких к администрации президента, парламенту и «Единой России».
На комитет приходилось до четверти всех законопроектов Госдумы, отмечает издание. Разделение должно позволить снизить нагрузку на структуру. Подобное разделение полномочий уже действовало в Госдуме до 2016 года.
По информации «Ведомостей», в зоне ответственности главы объединенного комитета Павла Крашенинникова останутся конституционное и избирательное законодательство, Гражданский кодекс, АПК и КАС.
Второй комитет заберет уголовное и административное законодательство, а также УПК, УК и КоАП. По данным источников, его может возглавить бывшая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, избравшаяся в новый созыв от «Единой России». Еще один кандидат — первый зампред комитета в VIII созыве Ирина Панькина.
Обсуждаемая реорганизация разбирает объединенный комитет на два профильных контура. До седьмого созыва выборами в Госдуме занимался комитет по конституционному законодательству и государственному строительству, а затем его объединили с комитетом по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. В одной структуре оказались блоки, связанные и с устройством государства, и с основными отраслями права.
Практический смысл разделения — распределить рассмотрение законопроектов между более узкими профильными направлениями, а не вести всю объединенную повестку через один комитет. Границы такой работы не закреплены раз и навсегда: структура комитетов меняется каждый созыв, а в 2018 году избирательное законодательство уже передавали из комитета по государственному строительству в комитет по контролю и регламенту.