«Ведомости»: комитет Госдумы по госстроительству могут разделить

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству может быть разделен на две части, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пять источников, близких к администрации президента, парламенту и «Единой России».

На комитет приходилось до четверти всех законопроектов Госдумы, отмечает издание. Разделение должно позволить снизить нагрузку на структуру. Подобное разделение полномочий уже действовало в Госдуме до 2016 года.

По информации «Ведомостей», в зоне ответственности главы объединенного комитета Павла Крашенинникова останутся конституционное и избирательное законодательство, Гражданский кодекс, АПК и КАС.

Второй комитет заберет уголовное и административное законодательство, а также УПК, УК и КоАП. По данным источников, его может возглавить бывшая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, избравшаяся в новый созыв от «Единой России». Еще один кандидат — первый зампред комитета в VIII созыве Ирина Панькина.