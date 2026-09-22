Макрон и Трамп обсудили поддержку Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о «весьма конструктивном» разговоре с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Стороны, в частности, обсудили поддержку Украины. Об этом сообщает Le Figaro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

По информации газеты, президенты обсудили «необходимость оказывать украинским друзьям еще более быструю и решительную помощь, в частности в вопросе поставок ракет-перехватчиков».

Перед встречей Le Figaro со ссылкой на источники сообщила о намерении французского президента вести диалог «со всей откровенностью».

По информации источников BFM TV, встреча рассматривалась французской стороной как возможность «направить президента Трампа к правильным решениям» — «продолжению усилий по поддержке Украины и усилению давления на Россию».