Макрон и Трамп обсудили поддержку Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о «весьма конструктивном» разговоре с президентом США Дональдом Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Стороны, в частности, обсудили поддержку Украины. Об этом сообщает Le Figaro.
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
По информации газеты, президенты обсудили «необходимость оказывать украинским друзьям еще более быструю и решительную помощь, в частности в вопросе поставок ракет-перехватчиков».
Перед встречей Le Figaro со ссылкой на источники сообщила о намерении французского президента вести диалог «со всей откровенностью».
По информации источников BFM TV, встреча рассматривалась французской стороной как возможность «направить президента Трампа к правильным решениям» — «продолжению усилий по поддержке Украины и усилению давления на Россию».
Практический смысл поставок перехватчиков — не только в передаче новых комплексов, но и в пополнении боезапаса уже развернутых систем Patriot. Поставки ракет для них нельзя быстро заменить, поэтому дефицит боеприпасов способен создать уязвимые участки украинской ПВО для баллистических и крылатых ракет.
Координация такой помощи упиралась и в разный подход союзников. В июле 2025 года Франция и Италия не собирались участвовать в американской инициативе по военной поддержке Украины, а Париж намеревался развивать собственное оборонное производство.
Военная помощь рассматривалась также как инструмент давления на Москву: в апреле 2025 года Эмманюэль Макрон говорил, что убеждал Дональда Трампа занять более твердую позицию и допустить усиление угроз и потенциальных санкций ради прекращения огня.