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Визит главы Минобороны Польши в Пентагон отложен по просьбе США

Встреча министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша с руководством Пентагона 23 сентября будет отложена. Об этом сообщило польское Минобороны.

«В связи со срочным запросом американской стороны визит вице-премьера, главы Министерства национальной обороны В. Косиняк-Камыша в Пентагон… состоится в другое время»,— указано в сообщении ведомства в соцсети X.

В оборонном ведомстве пояснили, что решение о переносе принято «после сигналов с американской стороны, а также по итогам встречи начальников генеральных штабов стран НАТО». Новые сроки визита главы ведомства в Вашингтон пока не согласованы.

В Минобороны Польши добавили, что в США направляются заместители господина Косиняк-Камыша — Магдалена Собковяк и Павел Залевский — для проведения переговоров и подготовки новых соглашений.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В польской оборонной повестке для контактов с США уже обозначены два конкретных направления: создание постоянной американской военной базы и наращивание дальнобойных средств Польши. В июне 2026 года глава Пентагона Пит Хегсет поддержал польское предложение о базе. При этом Польша не планирует размещать ядерные снаряды на своей территории.

Варшава также планирует получить ракетные комплексы для высокоточных ударов на расстояние более 1 тыс. км, дальние беспилотники и ракеты в рамках программы «Восточный меч».

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