Визит главы Минобороны Польши в Пентагон отложен по просьбе США

Встреча министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша с руководством Пентагона 23 сентября будет отложена. Об этом сообщило польское Минобороны.

«В связи со срочным запросом американской стороны визит вице-премьера, главы Министерства национальной обороны В. Косиняк-Камыша в Пентагон… состоится в другое время»,— указано в сообщении ведомства в соцсети X.

В оборонном ведомстве пояснили, что решение о переносе принято «после сигналов с американской стороны, а также по итогам встречи начальников генеральных штабов стран НАТО». Новые сроки визита главы ведомства в Вашингтон пока не согласованы.

В Минобороны Польши добавили, что в США направляются заместители господина Косиняк-Камыша — Магдалена Собковяк и Павел Залевский — для проведения переговоров и подготовки новых соглашений.