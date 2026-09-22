Премьер Ирака пообещал полностью разоружить проиранские группировки в 2027 году

Составлено ИИ-Ассистентъ

Ключевой механизм плана — превратить фактически самостоятельные отряды в часть уже существующей государственной структуры. Однако «Силы народной мобилизации» официально вошли в состав иракской армии, сохранив самостоятельность и неоднородность, поэтому формальное включение бойцов не гарантирует единого командования и контроля над оружием.

Опыт 2020 года показывает, что главным ограничением для Багдада оставалась цена прямого столкновения: сообщалось, что у группировок было не только стрелковое, но и тяжелое вооружение, а премьер Мустафа Каземи не был готов к такой конфронтации. В тот же период правительство обязалось защищать объекты международной коалиции, но ракетные обстрелы баз и посольства США со стороны проиранских группировок продолжались.

При Мустафе Каземи также отмечалось, что Корпус стражей исламской революции терял влияние на иракские группировки, когда те считали самостоятельные действия выгодными для себя. Для нынешней схемы это означает, что интеграция потребует не только административного решения, но и подчинения разнородных формирований единой государственной цепочке командования.