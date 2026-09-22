Премьер Ирака пообещал полностью разоружить проиранские группировки в 2027 году
Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди пообещал разоружить находящиеся в стране проиранские группировки к июню 2027 года. Его слова приводит The New York Times (NYT).
«Это не нечто необязательное. Это необходимость»,— сказал господин аль-Заиди в своем первом интервью иностранным СМИ в официальной резиденции. «Другие, кто говорил об этом, затем отступали. Они уступали давлению или иным опасениям. Для меня этот вопрос, наряду с борьбой с коррупцией, — вопрос чести».
План разоружения предполагает 90-дневный период прекращения огня, после которого ополченцы начнут сдавать оружие. Власти Ирака рассчитывают полностью ликвидировать самостоятельные ополчения, интегрировав их участников в состав государственного объединения «Силы народной мобилизации». После истечения срока любые неприсоединившиеся группы будут объявлены вне закона.
Ключевой механизм плана — превратить фактически самостоятельные отряды в часть уже существующей государственной структуры. Однако «Силы народной мобилизации» официально вошли в состав иракской армии, сохранив самостоятельность и неоднородность, поэтому формальное включение бойцов не гарантирует единого командования и контроля над оружием.
Опыт 2020 года показывает, что главным ограничением для Багдада оставалась цена прямого столкновения: сообщалось, что у группировок было не только стрелковое, но и тяжелое вооружение, а премьер Мустафа Каземи не был готов к такой конфронтации. В тот же период правительство обязалось защищать объекты международной коалиции, но ракетные обстрелы баз и посольства США со стороны проиранских группировок продолжались.
При Мустафе Каземи также отмечалось, что Корпус стражей исламской революции терял влияние на иракские группировки, когда те считали самостоятельные действия выгодными для себя. Для нынешней схемы это означает, что интеграция потребует не только административного решения, но и подчинения разнородных формирований единой государственной цепочке командования.