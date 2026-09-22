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Министр культуры КНДР посетит Санкт-Петербург

Делегация КНДР во главе с министром культуры Хен Ын Чхором вылетела в Санкт-Петербург для участия в Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В аэропорту министра и членов делегации провожали вице-министр культуры КНДР Пак Кёнчхоль, а также исполняющий обязанности посла Российской Федерации в КНДР Владимир Топеха.

XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур пройдет с 24 по 26 сентября 2026 года.Главная тема форума в этом году — «Объединенные культуры — общие ценности».

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