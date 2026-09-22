Вооруженные люди перекрыли нефтепровод в Ливии
Вооруженная группировка перекрыла клапан на нефтепроводе от месторождения Эш-Шарара до порта Эз-Завия. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация (NOC).
Как сообщила NOC в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), действия боевиков привели к повышению давления на линии и резкому падению добычи на одном из крупнейших нефтяных объектов Ливии. Reuters пишет, что суточная выработка на Эш-Шараре сократилась на 200 тыс. баррелей — до 100–105 тыс.
Компания предупредила, что продолжение блокировки грозит полной остановкой добычи, прекращением транспортировки и экспорта сырья, а также остановкой работы НПЗ в Эз-Завии. В таком случае NOC будет вынуждена объявить режим форс-мажора, что приведет к увеличению расходов государства на импорт нефтепродуктов.
Блокировка этого направления затрагивает не только экспортную выручку. В августе 2024 года добыча на Эш-Шараре превышала 300 тыс. баррелей в сутки, а потери Ливии от его блокировки оценивались в $625 млн. При сокращении нефтедобычи одновременно может уменьшаться выпуск попутного газа: в 2022 году перебои с такими поставками оставили без топлива три ливийские электростанции.
Для Национальной нефтяной корпорации Ливии подобные остановки уже требовали специальных договоренностей. После девятимесячной блокады Шарары в октябре 2020 года NOC отменила режим форс-мажора только после соглашения с вооруженными группировками об устранении препятствий и обеспечении безопасности персонала и операций.