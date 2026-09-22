Вооруженные люди перекрыли нефтепровод в Ливии

Вооруженная группировка перекрыла клапан на нефтепроводе от месторождения Эш-Шарара до порта Эз-Завия. Об этом сообщила Национальная нефтяная корпорация (NOC).

Как сообщила NOC в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), действия боевиков привели к повышению давления на линии и резкому падению добычи на одном из крупнейших нефтяных объектов Ливии. Reuters пишет, что суточная выработка на Эш-Шараре сократилась на 200 тыс. баррелей — до 100–105 тыс.

Компания предупредила, что продолжение блокировки грозит полной остановкой добычи, прекращением транспортировки и экспорта сырья, а также остановкой работы НПЗ в Эз-Завии. В таком случае NOC будет вынуждена объявить режим форс-мажора, что приведет к увеличению расходов государства на импорт нефтепродуктов.