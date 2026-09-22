«Единая Россия» лидирует в Калужской области с 44,77% голосов на выборах в Госдуму

«Единая Россия» набирает 44,77% голосов после обработки 100% протоколов в Калужской области на выборах в Госдуму. Партия получила поддержку 175 455 избирателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу избирательной комиссии Калужской области.

Второе место занимает КПРФ с 17,02% (66 686 голосов), третье — «Новые люди» с 10,91% (42 739 голосов), четвертое — ЛДПР с 10,26% (40 199 голосов).

«Справедливая Россия» получила в регионе 6,92%, а Партия пенсионеров набрала 3,41%. «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина» и Партия прямой демократии набрали менее 2% каждая.

По Калужскому одномандатному избирательному округу №101 победу одержал кандидат от «Единой России» Геннадий Скляр с результатом 38,95% голосов.