Верховный суд обязал нотариально заверять банкротные сделки с участием детей

Требование нотариально заверять сделку с недвижимостью, одним из собственников которой выступает ребенок, сохраняется и в делах о банкротстве, разъяснил Верховный суд РФ (ВС). В этих обстоятельствах продажа имущества должника на банкротных торгах не освобождает от обязательного похода к нотариусу.

Прецедентное решение вынесено в рамках дела о банкротстве Романа Золотарева. В его конкурсную массу вошла квартира площадью 89,4 кв. м, заложенная Сбербанку по кредиту. Собственниками недвижимости значились не только банкрот, но и его супруга, а также двое детей. В 2024 году в рамках процедуры несостоятельности финансовый управляющий реализовал квартиру должника на торгах и заключил с победителем договор купли-продажи. Однако Росреестр приостановил процесс регистрации перехода права собственности на недвижимость, потребовав удостоверить сделку у нотариуса. Управляющий с этим не согласился и оспорил отказ ведомства в суде.

Арбитражные суды поддержали управляющего, указав, что к заключенным на торгах сделкам с недвижимостью, на которую по решению суда обращено взыскание, не применяются требования о нотариальной проверке. Специфика реализации имущества должника в рамках банкротства не требует нотариального заверения, пояснялось в судебных актах.

По жалобе Росреестра спор передали в экономколлегию ВС, которая с выводами нижестоящих инстанций не согласилась. В своем решении ВС пояснил, что ч. 2 ст. 54 Закона о регистрации прямо требует, чтобы сделки с недвижимостью несовершеннолетних граждан проходили через нотариуса. Такая проверка нужна, чтобы дополнительно защитить права детей как наиболее слабой стороны, указала коллегия судей. В свою очередь, закон о банкротстве не делает на этот счет никаких исключений, подчеркнул ВС. В результате экономколлегия отменила решения нижестоящих судов и признала законными действия Росреестра, приостановившего процедуру перерегистрации права собственности на квартиру.

Ян Назаренко