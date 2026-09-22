ФНС представила новый ИИ-инструмент для оценки финансового состояния бизнеса

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) представила Единый финансовый анализ (ЕФА) — инструмент, который позволяет оценивать финансовое состояние бизнеса, анализировать риски банкротства и варианты возврата долга. Об этом на Московском финансовом форуме 21 сентября рассказал заместитель руководителя ФНС России Константин Чекмышев.

Константин Чекмышев напомнил, что в рамках банкротства погашение требований кредиторов третьей и четвертой очереди составляет около 5%. Хотя ситуация с погашением задолженности банкротов перед бюджетом обстоит лучше и доля выплат составляет около 19%, банкротство предприятия все равно влечет существенные потери, поэтому преимущество следует отдавать реструктуризации долгов, если это возможно, подчеркнул господин Чекмышев.

Для оценки перспектив возврата задолженности создан ЕФА, который объединяет налоговые сведения и данные внешних источников, финансовую модель, информацию об активах и пассивах, операциях должника, аффилированности и рисках вывода имущества, пояснил представитель ФНС. По его словам, ЕФА построен на гибридной архитектуре с применением инструментов ИИ, которые используются для прогноза вероятности банкротства, текущей и ликвидационной стоимости бизнеса.

Языковые модели помогают проанализировать причины неплатежеспособности и просчитать сценарии выхода из кризиса, а затем эти данные и выводы проверяет специалист. В итоге формируется выписка о платежеспособности и рисках, детализация расчетов, аналитическая справка и сценарии реструктуризации с прогнозом. При этом успешная реструктуризация предполагает учет совокупной долговой нагрузки и участие всех ключевых кредиторов — бюджета, банков и поставщиков, отметил Константин Чекмышев.

Анна Занина