ФНС представила новый ИИ-инструмент для оценки финансового состояния бизнеса
Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) представила Единый финансовый анализ (ЕФА) — инструмент, который позволяет оценивать финансовое состояние бизнеса, анализировать риски банкротства и варианты возврата долга. Об этом на Московском финансовом форуме 21 сентября рассказал заместитель руководителя ФНС России Константин Чекмышев.
Константин Чекмышев напомнил, что в рамках банкротства погашение требований кредиторов третьей и четвертой очереди составляет около 5%. Хотя ситуация с погашением задолженности банкротов перед бюджетом обстоит лучше и доля выплат составляет около 19%, банкротство предприятия все равно влечет существенные потери, поэтому преимущество следует отдавать реструктуризации долгов, если это возможно, подчеркнул господин Чекмышев.
Для оценки перспектив возврата задолженности создан ЕФА, который объединяет налоговые сведения и данные внешних источников, финансовую модель, информацию об активах и пассивах, операциях должника, аффилированности и рисках вывода имущества, пояснил представитель ФНС. По его словам, ЕФА построен на гибридной архитектуре с применением инструментов ИИ, которые используются для прогноза вероятности банкротства, текущей и ликвидационной стоимости бизнеса.
Языковые модели помогают проанализировать причины неплатежеспособности и просчитать сценарии выхода из кризиса, а затем эти данные и выводы проверяет специалист. В итоге формируется выписка о платежеспособности и рисках, детализация расчетов, аналитическая справка и сценарии реструктуризации с прогнозом. При этом успешная реструктуризация предполагает учет совокупной долговой нагрузки и участие всех ключевых кредиторов — бюджета, банков и поставщиков, отметил Константин Чекмышев.
Единый финансовый анализ (ЕФА) должен использоваться не как автоматический выбор между банкротством и реструктуризацией, а как единая база для сравнения нескольких вариантов — взыскания, банкротства, реструктуризации или продолжения деятельности. Ключевой принцип подхода заключается в том, что сначала формируется объективная финансовая картина бизнеса, после чего выбирается экономически обоснованное решение для должника и кредиторов.
Практический смысл такой модели — сделать видимой разницу между ликвидационным и реабилитационным вариантами в деньгах: финансовые расчеты могут показать, сколько кредитор получит в каждом случае. Это особенно важно для реструктуризации, на которую кредиторы часто не соглашаются из-за невозможности проверить сведения о финансовом состоянии должника.
Цифровая оценка может также снизить конфликтность банкротств, поскольку более полная картина финансового положения уменьшает пространство для необоснованных споров об оспаривании сделок и привлечении третьих лиц к субсидиарной ответственности. Ограничением остается отсутствие единообразия: правила финансового анализа, действующие с 2003 года, нуждаются в обновлении, а используемые в разных программах термины и показатели — в согласовании.