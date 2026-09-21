Finnair запустит 24-часовой рейс до Мельбурна в облет России
Финская авиакомпания Finnair с 25 октября начнет выполнять ежедневные рейсы из Хельсинки в австралийский Мельбурн в облет воздушного пространства России. Общая продолжительность полета составит около 24 часов, передает Simple Flying.
Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A350-900. Во время каждого перелета предусмотрена промежуточная посадка в Бангкоке для дозаправки. Дополнительно Finnair планирует продавать билеты на участок рейса Бангкок—Мельбурн и обратно.
Россия закрыла воздушное пространство для европейских авиакомпаний в феврале 2022 года. Решение стало ответом на закрытие воздушного пространства стран Евросоюза для российских авиакомпаний.
Обход российского воздушного пространства для Finnair означает не просто более длинную географическую трассу: он увеличивает продолжительность полета и себестоимость перевозки. Поэтому дальнемагистральный маршрут приходится организовывать с промежуточной остановкой для дозаправки, а не выполнять одним непрерывным перелетом.
Для авиакомпании это связано не только с расходом топлива и временем в пути. После потери доступа к российскому воздушному пространству Finnair пришлось менять маршруты и перераспределять пропускную способность; по сравнению с китайскими перевозчиками она уступает им по затратам и времени. В 2022 году компания особенно остро столкнулась с этим ограничением, поскольку годами развивала хаб в Хельсинки для полетов в Азию.