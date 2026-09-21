Finnair запустит 24-часовой рейс до Мельбурна в облет России

Финская авиакомпания Finnair с 25 октября начнет выполнять ежедневные рейсы из Хельсинки в австралийский Мельбурн в облет воздушного пространства России. Общая продолжительность полета составит около 24 часов, передает Simple Flying.

Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A350-900. Во время каждого перелета предусмотрена промежуточная посадка в Бангкоке для дозаправки. Дополнительно Finnair планирует продавать билеты на участок рейса Бангкок—Мельбурн и обратно.

Россия закрыла воздушное пространство для европейских авиакомпаний в феврале 2022 года. Решение стало ответом на закрытие воздушного пространства стран Евросоюза для российских авиакомпаний.