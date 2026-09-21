Мадьяр: Венгрия не допустит топливного хранилища для Украины
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его правительство не допустит строительства на территории страны хранилища нефтепродуктов для Украины. Так господин Мадьяр прокомментировал сообщение украинского «Нафтогаза» о заключении с венгерской MOL меморандума о взаимопонимании по этому вопросу.
«Хранилище … не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще. Если почитать недавно опубликованное заявление, то там сказано, что это лишь теоретическая возможность», — заявил Петер Мадьяр парламентариям. Он отметил, что на реализацию такого проекта ушли бы годы. Пока у власти находится партия «Тиса», этого не произойдет, пообещал он.
20 сентября пресс-служба «Нафтогаза» сообщила о заключении меморандума с MOL о строительстве хранилища нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы. Проект должен повысить надежность поставок топлива украинским потребителям и поспособствовать развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией, указывалось в публикации.
Хранилище должно было стать инфраструктурным элементом для более надежной доставки топлива украинским потребителям и развития трансграничных энергетических связей между Украиной и Венгрией. Отказ от проекта означает, что этот дополнительный элемент хранения на венгерской территории не будет создан.
Уязвимость таких связей уже проявлялась. В феврале 2026 года Венгрия приостанавливала поставки дизельного топлива на Украину в ответ на блокировку Киевом транзита российской нефти, а в 2024 году прекращение транзита нефти ЛУКОЙЛа ставило НПЗ MOL в Венгрии и Словакии под угрозу снижения переработки. На этом фоне отказ не добавляет украинской топливной логистике предусмотренного проектом запаса надежности.