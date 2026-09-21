BFMTV: Макрон попросил фон дер Ляйен снизить требования к качеству топлива

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой временно ослабить ряд требований Европейского союза к качеству топлива. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на письмо французского лидера.

В своем обращении господин Макрон предложил на короткий срок и в порядке исключения снизить жесткие европейские стандарты качества моторного топлива. По его мнению, такая мера позволит нефтеперерабатывающим заводам увеличить объемы производства и быстрее обеспечить внутренний рынок. Президент также выступил за смягчение ограничений на содержание биотоплива в топливной смеси, что может способствовать повышению предложения дизельного топлива в Европе.

Кроме того, Макрон призвал отложить введение новых правил ЕС по импорту ископаемого топлива. Он считает, что это позволит укрепить производственные мощности в европейских странах и оперативно нарастить доступные объемы горючего.