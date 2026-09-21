BFMTV: Макрон попросил фон дер Ляйен снизить требования к качеству топлива
Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой временно ослабить ряд требований Европейского союза к качеству топлива. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на письмо французского лидера.
В своем обращении господин Макрон предложил на короткий срок и в порядке исключения снизить жесткие европейские стандарты качества моторного топлива. По его мнению, такая мера позволит нефтеперерабатывающим заводам увеличить объемы производства и быстрее обеспечить внутренний рынок. Президент также выступил за смягчение ограничений на содержание биотоплива в топливной смеси, что может способствовать повышению предложения дизельного топлива в Европе.
Кроме того, Макрон призвал отложить введение новых правил ЕС по импорту ископаемого топлива. Он считает, что это позволит укрепить производственные мощности в европейских странах и оперативно нарастить доступные объемы горючего.
Предложение Макрона прозвучало на фоне резкого роста цен на топливо в Европе. 14 сентября средняя цена литра бензина во Франции достигла €2,11 — абсолютного рекорда с 1985 года, а утром 17 сентября цена дизельного топлива в Германии превысила исторический максимум, составив €2,45 за литр.
Рост цен связывали в том числе с обострением конфликта между хуситами и Саудовской Аравией: группировка «Ансар Аллах» ударила по нефтепроводу «Восток — Запад», по которому нефть из Саудовской Аравии транспортируется в обход Ормузского пролива.
На этом фоне Макрон также анонсировал встречу G7, посвященную энергетическому кризису. По его словам, государства «Большой семерки» обсудят сотрудничество и поставки в условиях кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, а также возможность использования стратегических резервов или снятия ограничений.