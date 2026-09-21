Главу округа в Запорожье задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Следственный комитет задержал главу Приморского округа Запорожской области Владимира Прокопенко по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в «Максе».

«Ни один чиновник Запорожской области не должен позволять себе нарушать законодательство. Никаких привилегий никому быть не может»,— заявил губернатор.

Каких-либо подробностей дела господин Балицкий не привел. Чиновник подчеркнул, что администрация Приморского муниципального округа работает в штатном режиме.