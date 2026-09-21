В Британии бывшего врача обвинили в соучастии в геноциде в Руанде

Прокуратура Великобритании предъявила обвинения 65-летнему гражданину Руанды в преступлениях, связанных с геноцидом, сообщает Reuters. Мужчину обвиняют в соучастии в массовых убийствах тутси в 1994 году.

По данным следствия, Винсент Браун (ранее известный как Винсент Баджинья) «руководил действиями других лиц по совершению убийств и геноцида, а также подстрекал к ним». В частности, руандийца обвиняют в подстрекательстве к убийствам тутси в апреле 1994 года в городе Кигали, где мужчина работал врачом. В общей сложности обвинения касаются одного случая содействия геноциду и шести убийств, классифицированных как преступления против человечности. Винсент Браун предстанет перед Вестминстерским магистратским судом Лондона 22 сентября.

Расследование началось в 2019 году по запросу правительства Руанды. Обвинения против Винсента Брауна стали первыми в истории Великобритании, касающимися геноцида в Руанде. Британская полиция продолжает расследование против еще шести человек по подозрению в причастности к геноциду и преступлениям против человечности. Сейчас они находятся на свободе под залогом.

Геноцид в Руанде длился с апреля по июнь 1994 года. В течение 100 дней солдаты и участники экстремистских формирований, в основном представители народности хуту, убили, по разным оценкам, от 500 тыс. до 1,1 млн человек — представителей народности тутси, а также умеренных хуту.