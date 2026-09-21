В Вестминстерском аббатстве установят мемориал Толкину в виде дерева

В Вестминстерском аббатстве появится мемориал Дж. Р. Р. Толкина. Его установят в Уголке поэтов, рядом с табличкой его друга К. С. Льюиса, автора «Нарнии». Об этом сообщает The Times. Мемориал будет выполнен в виде сложного деревянного панно на колонне высотой 2,5 м с изображением магического «Дерева Амалион», которое часто изображал сам писатель. Его связывают с концепцией «Древа сказаний» из эссе Толкина о сказках. Каждый лист, цветок и плод этого дерева символизировал отдельную легенду, поэму или историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Tolkien Trust Фото: The Tolkien Trust

Над созданием дерева с использованием таких техник, как инкрустация и ручная резьба, будут работать десятки специалистов Broadbent Studio, выигравшей конкурс проектов. Скульптура будет выполнена в основном из британской древесины, включая кусок черной сосны, известной как любимое дерево Толкина, срубленной в Оксфордском ботаническом саду в 2014 году. Также используют древесину болотных дубов возрастом до 5 тыс. лет и долговечные чернила из дубовых галлов.

Открытие мемориала запланировано на следующую весну. Оно будет приурочено к 90-летию «Хоббита» и 50-летию «Сильмариллиона», опубликованного посмертно.

Екатерина Наумова