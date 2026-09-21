Пожар в подмосковном Щелково локализовали на площади 9,4 тыс. «квадратов»

Пожар на мусорной площадке в подмосковном Щелково локализовали на площади 9,4 тыс. кв. м. Об этом сообщило управление МЧС по Московской области.

В ведомстве заверили, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышает предельно допустимых значений. К тушению пожара привлекли 90 человек и 34 единицы техники.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС примерно в 13:35 по мск. Практически сразу ему присвоили второй ранг опасности, который объявляют, когда есть сложности с тушением. Установлено, что мусор горит частично на открытой площадке и частично в здании. Причины возгорания уточняются.