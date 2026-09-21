Путин призвал развивать Москву на заложенных Лужковым традициях

Президент России Владимир Путин призвал развивать Москву в том числе на традициях, заложенных вторым мэром столицы Юрием Лужковым. Об этом глава государства сообщил в обращении к участникам мероприятия, посвященного 90-летию со дня рождения господина Лужкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В своем обращении президент отметил, что Юрий Лужков умел «вникать в суть проблемы» и четко определять приоритеты развития. Благодаря его усилиям, отметил господин Путин, в Москве была выстроена социальная политика, в основе которой — помощь пенсионерам, ветеранам и инвалидам, реконструкция МКАДа, строительство Третьего транспортного кольца и других объектов.

«Убежден, что Москва и в дальнейшем будет успешно развиваться, в том числе, опираясь на крепкие традиции, заложенные Юрием Михайловичем Лужковым»,— написал Владимир Путин (цитата по пресс-службе Кремля).