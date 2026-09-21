Ковальчук победил на выборах губернатора Брянской области с 67% голосов

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук набрал 67,52% голосов после обработки 100% протоколов на выборах главы региона. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Второе место занял кандидат от КПРФ, первый секретарь комитета регионального отделения партии Андрей Архицкий, за которого проголосовали 14,91% избирателей. Представитель ЛДПР Руслан Титов набрал 8,05%. Кандидат от «Справедливой России» Алексей Тимошков получил 4,7% голосов, а представитель партии «Новые люди» Александра Казачкова — 3,73%.

Президент Владимир Путин назначил Егора Ковальчука врио главы Брянской области в мае 2026 года. На этой должности господин Ковальчук сменил Александра Богомаза.