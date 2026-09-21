Диджей Келвин Харрис попал в Книгу рекордов Гиннесса

Шотландский диджей Келвин Харрис сыграл сет перед примерно 1,6 млн человек в Сан-Паулу, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает BBC. Это крупнейшая аудитория для сольного диджей-сета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Келвин Харрис с удостоверяющим рекорд сертификатом

Фото: @calvinharris Келвин Харрис с удостоверяющим рекорд сертификатом

Фото: @calvinharris

Как написал музыкант в соцсетях, такое могло произойти только в Бразилии. Речь идет о его выступлении в феврале 2026 года на карнавальной платформе, которое «превратило город в одну огромную вечеринку». Диджей вспоминает тот день как «по-настоящему безумный».

Келвин Харрис и раньше попадал в Книгу рекордов Гиннесса. В 2014 году от был отмечен за девять хитов из одного альбома в топ-10 Великобритании, а позже — как самый высокооплачиваемый диджей года.

Екатерина Наумова